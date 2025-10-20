xID、一般社団法人Govtech協会主催「第3回Govtech協会フォーラム」を支援

xID Inc.

マイナンバーカードを活用したデジタルIDソリューションを提供するGovtechスタートアップ、xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：日下 光、以下「xID」）は、2025年11月11日（火）に開催される「第3回Govtech協会主催フォーラム ～自治体におけるAI活用の現在地と今後の展望～」において、xIDはフォーラムを支援し、当日は代表・日下が登壇することをお知らせいたします。

本フォーラムでは、生成AIをはじめとするAI技術の社会実装をテーマに、自治体における活用事例や導入課題、今後の展望について、地方自治体・省庁・民間企業が一堂に会して議論します。

官民連携を通じ、AIを活用した持続可能な地域運営と行政サービスのあり方を多角的に探る場となります。

■フォーラム概要

・名称：第3回 Govtech協会主催フォーラム

・テーマ：自治体におけるAI活用の現在地と今後の展望

・日時：2025年11月11日（火）17:00～18:30（※交流会：17:00～18:30）

・会場：WeWork赤坂（東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス6F）＋ オンライン（Zoom）

・主催：一般社団法人Govtech協会 Supported by xID株式会社 in WeWork

・定員：会場は約100名、オンライン含め計200名

・詳細ページ：https://3rdgovtechforum.peatix.com/

■xID代表・日下の登壇について

本フォーラムでは、xID代表の日下が以下のセッションにモデレーターとして登壇いたします。

・セッション２.16：05～16：45（モデレーター）

「行政分野におけるAIの更なる活用に向けて」

・登壇者

田中俊充（デジタル庁 戦略・組織G デジタル改革企画（AI実装戦略総括担当）参事官補佐）

菊地万紀子（東京都 デジタル戦略課 AI戦略担当課長）

山本和輝（グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 パブリックセクター本部 自治体担当）

山中晋典（株式会社セールスフォース・ジャパン 公共・金融・地域SX営業統括本部 公共第三営業部 部長）

瀧澤与一（アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 執行役員 パブリックセクター技術統括本部長）

本セッションでは、AI技術の社会実装を通じた行政運営の高度化をテーマに、国・自治体・民間の各プレイヤーがそれぞれの視点から現場の課題やユースケースを共有します。

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役CEO 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/



