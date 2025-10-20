xID、一般社団法人Govtech協会主催「第3回Govtech協会フォーラム」を支援
マイナンバーカードを活用したデジタルIDソリューションを提供するGovtechスタートアップ、xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：日下 光、以下「xID」）は、2025年11月11日（火）に開催される「第3回Govtech協会主催フォーラム ～自治体におけるAI活用の現在地と今後の展望～」において、xIDはフォーラムを支援し、当日は代表・日下が登壇することをお知らせいたします。
本フォーラムでは、生成AIをはじめとするAI技術の社会実装をテーマに、自治体における活用事例や導入課題、今後の展望について、地方自治体・省庁・民間企業が一堂に会して議論します。
官民連携を通じ、AIを活用した持続可能な地域運営と行政サービスのあり方を多角的に探る場となります。
■フォーラム概要
・名称：第3回 Govtech協会主催フォーラム
・テーマ：自治体におけるAI活用の現在地と今後の展望
・日時：2025年11月11日（火）17:00～18:30（※交流会：17:00～18:30）
・会場：WeWork赤坂（東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス6F）＋ オンライン（Zoom）
・主催：一般社団法人Govtech協会 Supported by xID株式会社 in WeWork
・定員：会場は約100名、オンライン含め計200名
・詳細ページ：https://3rdgovtechforum.peatix.com/
■xID代表・日下の登壇について
本フォーラムでは、xID代表の日下が以下のセッションにモデレーターとして登壇いたします。
・セッション２.16：05～16：45（モデレーター）
「行政分野におけるAIの更なる活用に向けて」
・登壇者
田中俊充（デジタル庁 戦略・組織G デジタル改革企画（AI実装戦略総括担当）参事官補佐）
菊地万紀子（東京都 デジタル戦略課 AI戦略担当課長）
山本和輝（グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 パブリックセクター本部 自治体担当）
山中晋典（株式会社セールスフォース・ジャパン 公共・金融・地域SX営業統括本部 公共第三営業部 部長）
瀧澤与一（アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 執行役員 パブリックセクター技術統括本部長）
本セッションでは、AI技術の社会実装を通じた行政運営の高度化をテーマに、国・自治体・民間の各プレイヤーがそれぞれの視点から現場の課題やユースケースを共有します。
■xID（クロスアイディ）株式会社について
xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。
自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。
所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F
代表者：代表取締役CEO 日下 光
設立日：2012年5月
事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開
コーポレートサイト：https://xid.inc/