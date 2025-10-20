【社員の働きがいを高める新たな取り組み！】東海テレビ放送（株）、「１チャンまつり」に社員エンゲージメント向上システム「Chipee（チッピー）」を導入！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林泰敬）は、2025年10月25日（土）～26日（日）に名古屋・栄の久屋大通公園（エンゼル広場・エディオン久屋広場）で開催する「東海テレビ 1チャンまつり」において、来場者の"ありがとう"や"応援"の気持ちを可視化し、社員の働きがいを高める仕組みとして、株式会社チッピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎令二郎）が提供する「Chipee（チッピー）」を初めて導入することを決定しました。

■東海テレビ「１チャンまつり」について

東海テレビは愛知・岐阜・三重を放送エリアに持つ、フジテレビ系列でチャンネルは「１」の地上波テレビ局です。本社は名古屋市にあり、東海3 県の生活に役立つ地域情報を発信しています。

東海テレビでは、1998年から「視聴者の皆さまへの感謝」をテーマに、社員全員が参加するイベント「東海テレビ１チャンまつり」を年１回開催しています。

本イベントでは、自社制作番組の公開生放送や限定グッズの販売に加え、全国でもトップクラス、地元高校生によるブラスバンドやダンスのステージなど、地域とともに楽しめる多彩な企画を毎年展開しています。社員一人ひとりの工夫により、来場者が“テレビをもっと身近に感じる”場を提供しています。

■導入背景

東海テレビでは、社員一人ひとりが自分の仕事に誇りややりがいを感じながら働ける環境づくりを行っています。日々の業務の中で視聴者の声に触れる機会が限られる中、社員が自分の仕事が誰かの喜びにつながっていると実感できるような新しい仕組みづくりを進めてきました。

その取り組みの一環として、地域の方々と番組・出演者が交流し、毎年開催する全社員参加イベント「東海テレビ 1チャンまつり」において、「Chipee（チッピー）」を導入。来場者から寄せられる"ありがとう"や"応援"の気持ちを届けることで、社員が視聴者とのつながりを実感し、日々の仕事へのモチベーションアップや働きがいの向上につなげていきます。

【株式会社チッピー 代表取締役CEO 山崎令二郎様のコメント】

株式会社チッピーは、「共感の力で、人と企業のつながりを育むこと」を目指しています。

私たちは、デジタルの力で“これまで伝えられなかった思い“や”見えない感情“を見える化し、互いの存在や想いを感じ合える関係性づくりを支援しています。

このたび、東海テレビ様の「１チャンまつり」で弊社のシステムをご活用いただき、視聴者の皆さまから寄せられる“ありがとう“や”応援の気持ち“を社員の皆さまが直接感じ取れる取り組みにご一緒できることを嬉しく思います。

東海テレビの社員の皆さまと視聴者の方々が、互いの想いを通じて共感し合うことで、これまでにない番組制作や視聴体験が生まれ、地域との関係性がより深まっていくことを願っています。

■「1チャンまつり」における活用方法

来場者は会場で配布される二次元コード付きの「サンキューカード※」からアクセスし、社員や出演者への感謝や応援のメッセージを送ることができます。送られたメッセージはステージ上の大型スクリーンやイベント特設ホームページに表示され、社員が来場者の想いを受け取ることができます。

★東海テレビ 1チャンまつり 特設ページ：https://www.tokai-tv.com/1chfes/

※サンキューカード：東海テレビ社員が来場者に直接手渡す、二次元コード付きの名刺サイズカード。

来場者は、二次元コードを読み取ると専用ページが開き、感謝や応援のメッセージを自由に送信できます。

東海テレビは、今回の取り組みを通じて、社員のエンゲージメント向上とともに、視聴者との新しいつながりの形を創出していきます。