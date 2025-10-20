²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¡¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡ßÆ£ÅÄ´Ñ¸÷ÀßÎ©70¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌ´¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç
¡¡²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»³ËÜ ±ÑÇ·¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ëË¡ÄêÅÀ¸¡Æü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¤Î¾ÈÌÀ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¡Ê¥è¥Ã¥È¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ç6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Æü¡¹¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ»Ï¤á¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Æ£ÅÄ´Ñ¸÷ÀßÎ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹～7¤Ä¤ÎÌ´Î¹～¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥í¥ÊÉÂÅï¤ÇÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ò´Ç¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¤ò¸«¤Æ¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬²¹¤«¤¤²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¢ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£ÅÀÅô¤ÏÍ¼Êý¤«¤é20:00º¢¤Þ¤Ç¡¢µ¥¼ÖÆ»¤ä²£ÉÍ»ÔÌò½ê¿åÊÕ¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤â¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²èÅöÆü¤Ë»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤òInstagram¾å¤Ç»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢2Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡ÖYOKOHAMA AIR CABIN¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡¢6Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö°ë±¦¥ñÌçSAVON¡õ¤Æ¤Ì¤°¤¤¤Ï¤ó¤«¤Á¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ý¼Â»ÜÆü¡¡2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÍ¼Êý～20:00º¢¤Þ¤ÇÅÀÅô¡Ê±«Å··è¹Ô¡Ë
¡ý¼Â»Ü¾ì½ê¡¡²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Â¦³°ÊÉ
¡Ú¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ýÊç½¸¥Æー¥Þ¡¡¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È
¡ýÊç½¸´ü´Ö¡¡2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë～11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¡ý±þÊçÊýË¡
¡¡£±.Åö¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡¡@yokohamawashingtonhotel(https://www.instagram.com/yokohamawashingtonhotel/)
¡¡£².Êç½¸¥Æー¥Þ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡¡#²£ÉÍ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë #¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë
¡ýÆþÁª/Éû¾Þ
¡¡¡ÖYOKOHAMA AIR CABIN¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡¡2Ì¾¤µ¤Þ
¡¡¡Ö°ë±¦¥ñÌçSAVON¡õ¤Æ¤Ì¤°¤¤¤Ï¤ó¤«¤Á¥»¥Ã¥È¡×¡¡6Ì¾¤µ¤Þ
¡ýÃí°Õ»ö¹à
¡¡¡¦ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏInstagram¤ÎDM¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Â¾¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿Åê¹Æ¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤´¼«¿È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¸ø³«ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡¡https://washington-hotels.jp/yokohama/page/smiletogethercampaign/
¡Ú²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¢©231-0062¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®1-101-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡JR¡ÖºùÌÚÄ®±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡¡553¼¼
TEL¡¡045-683-3111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¸ø¼°HP¡¡https://washington-hotels.jp/yokohama/
¢£²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Y-SDGsÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î¾å°ÌÇ§¾Ú¡ÖSuperior¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Y-SDGsÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÅù¤ò¡Ö´Ä¶¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ¡×¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¡¢¡ÖÃÏ°è¡×¤Î4Ê¬Ìî30¹àÌÜ¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¼èÁÈ¾õ¶·¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§¾Ú¤òÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£²£ÉÍºùÌÚÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µ²£ÉÍ´ë¶È¥³¥é¥Ü¥×¥é¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ÈÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾å°ÌÇ§¾Ú¡ÖSuperior¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹～7¤Ä¤ÎÌ´Î¹～¡×³µÍ×¡Û
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³²¼ ¿®Åµ¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¼þÇ¯µÇ°´ë²èÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹～£·¤Ä¤ÎÌ´Î¹～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¡Ö³ð¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤Þ¤Î¼«Í³¤Ê¡ÈÌ´¡É¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀßÎ©70¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È7¤Ä¡É¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡https://ad.fujita-kanko.co.jp/m/nanayume
¡ÚÆ£ÅÄ´Ñ¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ1948Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1955Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤ËÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£