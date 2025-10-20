東京芸術劇場　劇場ツアー（2025年11月分）

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京芸術劇場では、毎月劇場の様々な魅力を発見・体感する「劇場ツアー」を開催しています。

11月は、建物や美術品を見て回った後、公演準備中のホールに入り、舞台技術スタッフによる解説付きで見学します。

公演を鑑賞するだけではわからない、劇場のさまざまな魅力をお楽しみいただけます。

芸術の秋に、ぜひ劇場体験はいかがでしょうか？

◆2025年11月 実施概要

館内に展示されている数々の美術品、各ホールについてご紹介した後、ホールに入り中の様子をご覧いただきます。個性豊かなツアーガイドの案内で、劇場の魅力をたっぷり感じられる1時間のツアーです。今回は、TOKYO FORWARD 2025 文化プログラム 舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』の舞台設営・仕込み作業などの様子を、舞台技術スタッフによる解説付きで見学します。迫力ある現場の様子をご覧いただきながら、ホールの特徴や仕込みについてご説明します。

日程・ルート ：プレイハウス（仕込み見学）

2025年11月19日（水）11：00～（受付開始/10：45～、所要時間/約60分）

2025年11月19日（水）15：00～（受付開始/14：45～、所要時間/約60分）

※当日の劇場の使用状況や天候により、ツアールートに変更が生じる場合がございます。

会場 ：東京芸術劇場（住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1）各所

対象 ：小学4年生以上 ※小学生は必ず保護者同伴

参加費 ：500円（税込）

定員 ：各回20名（先着順） ※定員に満たない場合のみ、当日券あり

申込方法 ：東京芸術劇場HPより、事前申込み（料金当日精算）

https://www.geigeki.jp/performance/gt2025-11/

公演サイト：TOKYO FORWARD 2025 文化プログラム 舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』

https://www.geigeki.jp/performance/theater374/

劇場ツアー主催 ：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）

東京芸術劇場とは

東京・池袋の駅前にある東京芸術劇場（通称、芸劇）は、音楽・演劇・ダンスなどを上演する4つの専門ホールのほか、展示スペースなども備えた複合的な芸術文化施設です。世界最大級のパイプオルガンを有する音楽専用のコンサートホール、演劇・ダンス等の公演を行うプレイハウスと2つの小ホールを備え、創造発信型劇場として舞台芸術作品の創作と上演を行っています。アトリエ、ギャラリーでの展示や講座、ワークショップなどの活動も活発です。

劇場ツアーの魅力

ガイドの案内でホールをめぐる「劇場ツアー」を毎月実施しています。芸劇の歴史やホールの特徴など、劇場スタッフだけが知っている裏話も交えてご紹介します。ホールの使用状況によってツアールートは毎回変わりますが、どの回も建築や舞台機構などのハード面と、上演されている公演やコンサートのソフト面の魅力に触れるほか、館内外のあちらこちらに置かれた美術品を見て回るなど、充実したコースとなっています。

ツアーガイドによるご案内

ご案内するのは、劇場を愛してやまないツアーガイドたち。それぞれの専門知識と個性を活かしながら、芸劇の魅力をお伝えします。一緒に館内を歩き回り、観客のいない客席に入ってホールの仕組みを理解したり、創作に関わる人々の生の声を聴いたり。劇場の新たな魅力を発見し、身近に感じてもらうためのお手伝いをしています。参加の際は、気になったところを質問してみてください。

過去の劇場ツアーの様子

*ルートは毎回変わります