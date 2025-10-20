【八天堂オンラインショップ】冬ギフト販売開始！新発売のくりーむ大福「栗あんカスタード」や人気の「あんバター」などもラインアップ

株式会社八天堂

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、2025年10月20日（月）より「冬ギフト2025」を八天堂オンラインショップで販売開始しました。

スタッフが厳選した冬の贈物におすすめの商品やフレーバーをピックアップし、バラエティー豊かなセットをご用意しています。

くりーむパンのセットには期間限定で好評販売中のフレーバー「あんバター」「マロン」、本年よりオンラインショップに初登場した「おいも＆カスタード」が入った詰合せのほか、シャインマスカットや赤ぶどうなどのフルーツフレーバーを楽しめるセットもご用意しました。

また、「冬ギフト2025」より、新発売のとろけるくりーむ大福「栗あんカスタード」が登場。富山県産ブランド米の新大正もち米を使用したもちことメレンゲを合わせた、なめらかでとろける求肥で、八天堂特製のクリームやあんこなどを包んでいます。手で持って食べることができないほど柔らかい、スプーンで食べる新感覚のとろけるくりーむ大福として幅広い年代の方に好評いただいています。

どのセットもバラエティー豊かな詰合せとなっており、大切な方への贈り物におすすめです。11月17日（月）10:59まではお得な早割をご用意しています。（※）

【八天堂オンラインショップ】冬ギフト 概要

期間：2025年10月20日（月）～ 八天堂オンラインショップ

【早割】11月17日（月）10:59まで、【通常】12月25日（木）10:59まで

URL：https://hattendo.jp/shop/r/rwinter-gift2025/

・その他詰合せをご用意しています。・冷凍でお届けします。

※順次出荷対応可能。12月上旬届けの選択では同梱不可。

おすすめセット紹介

●冬のくりーむパン10個詰合せ（5種）

定番のフレーバー「カスタード」「チョコレート」に加えて、期間限定フレーバー「あんバター」「マロン」「おいも＆カスタード」が入った、冬の贈り物にぴったりな詰合せです。

「あんバター」は毎年人気のくりーむパンです。袋から取り出して、600W10～15秒ほど温めていただくと、バターがとろけより一層美味しくお召し上がりいただけます。

「マロン」は、国産の栗とヨーロッパ産の栗をブレンドした、優しい甘さのマロンクリームを入れました。

「おいも＆カスタード」は、バターを加えたコクのある焼き芋ペーストと、軽くてくちどけの良いクリームを入れた、ほっこりとした味わいです。

●冬のとろけるくりーむ大福12個詰合せ（4種）

冷たいままでもくちどけの良い、スプーンで食べる新感覚のとろけるくりーむ大福です。

富山県産のブランド米、新大正もち米を使用したもちことメレンゲを合わせた、なめらかでとろける求肥。八天堂のクリームと一緒にお召し上がりいただくことで、とろける味わいをお楽しみいただけます。

新商品「栗あんカスタード」は、優しい甘さのとろける求肥で栗あんと、なめらかなカスタードクリームを包みました。栗の風味、渋みを感じる粒入りの栗あんを使用することで上品な味わいに仕上げました。生地の柔らかさにマロンダイスの食感が加わり、味と食感をお楽しみいただけます。

株式会社八天堂について

株式会社八天堂は昭和8年（1933年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い歴史のなかで、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を開発・製造し、全国へお届けしております。変わらないのは「甘いもので少しでも周りの人たちを元気づけたい。」という想いです。八天堂は「パン」と「スイーツ」が融合した「スイーツパン」で、お客様の笑顔・働くことで輝く人・より豊かな社会を創造・貢献することを目指します。

