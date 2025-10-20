ポケモンをモチーフにした京菓子が登場。七條甘春堂 ポケモン京菓子 を10月25日（土）より店頭で販売。また、10月20日（月）よりオンラインにて販売を開始。

株式会社七條甘春堂

慶応元年（1865年）から続く老舗京菓匠 株式会社 七條甘春堂（本社：京都府京都市東山区鍵屋町493 代表 木ノ下圭子）は、2025年10月25日（土）より、ポケモンをモチーフにした京菓子 “ポケモン京菓子”を販売いたします。また、より多くの皆さまにお届けできるよう、10月20日（月）よりオンライン販売も開始いたします。

子どもから大人まで幅広い世代に愛されているポケモン。みつけたり育てたり、日々のいろいろなシーンで国や地域、言葉の壁をこえて世界中の人々のこころを結びつけています。

京菓子は、伝統を守りつつ季節の移り変わりや流行した和歌や絵画など、その時代の文化を取り入れて進化を続けています。

1865年創業の 京菓匠 七條甘春堂は京菓子の世界を、子どもにも大人にももっと身近に楽しんでいただけたらという思いから、ポケモンを題材に新しい京菓子をつくりました。



七條甘春堂では、2023年の秋から、春夏秋冬の季節ごとに、京の行事とそこから連想されるポケモンを京菓子で表現してまいりました。毎回大変ご好評いただき、多くの方に味わっていただけた一方で、数量限定のためお求めいただけなかった方も多くいらっしゃる状況でした。そこでこの度、年間を通してお楽しみいただけるように、新しいポケモンも加えたポケモン京菓子を販売致します。京菓子のおいしさや楽しさをより多くの方に感じていただけるよう、心を込めておつくりいたしました。この機会にぜひお楽しみいただけますと幸いです。



＜ポケモン京菓子 専用ページ＞

https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/pages/pokemonkyogashi/

- ポケモン上生菓子（4個入り）

上生菓子でピカチュウ・ホウオウ・ダーテング・ドオーを表現しました。

上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしています。

価格：2,916円（税込）

販売方法：

・店頭販売

・オンライン販売

※店頭販売・オンライン販売方法は下記に記載している詳細情報をご確認ください

- ポケモン麩焼き（3枚入り）

麩焼き煎餅でピカチュウ・コイキング・ホウオウと京の風景や和柄を表現しました。

麩焼き煎餅とは、もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅です。絵は職人の手でていねいに描いています。

価格：1,728円（税込）

販売方法：

・店頭販売

・オンライン販売

※店頭販売・オンライン販売方法は下記に記載している詳細情報をご確認ください

- ポケモン干菓子

干菓子で雲錦(うんきん)模様とピカチュウを表現しました。

桜(雲)と紅葉(錦)を一つの意匠に描いた模様を雲錦模様と言い、異なる季節の美しさを同時に表現しています。

干菓子とは、水分が少ないお菓子の総称です。砂糖は四国の阿波・讃岐でつくられる純日本産砂糖「和三盆」を用いています。

また、干菓子の中でらくがん粉や和三盆糖を使う“打ち物”といわれるものは「木型」を使ってつくります。木型はひとつひとつ木型職人の技で手彫りされ、それ自体が伝統工芸品でもあります。

価格：2,160円（税込）

販売方法：

・店頭販売

・オンライン販売

※店頭販売・オンライン販売方法は下記に記載している詳細情報をご確認ください

- ポケモン麩焼き ・ポケモン干菓子 店頭販売について

京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店にて、“ポケモン麩焼き” ・“ポケモン干菓子”を販売いたします。



＜販売日程＞

2025年10月25日（土）から販売開始

※営業時間は店舗ごとに異なるため、下記の詳細情報をご確認ください

＜店頭販売におけるお願い＞

・店頭販売における商品のお取り置きや、事前のご予約は受け付けておりません

＜京都本店＞

住所：京都市東山区七条通本町東入 西の門町551番地

営業時間：9:00～17:30

＜北千住マルイ店＞

住所：東京都足立区千住３丁目９２ 北千住マルイ 1F

営業時間：10:00～20:00

＜ジェイアール京都伊勢丹店＞

住所：京都府京都市下京区東塩小路町JR京都伊勢丹 B1F

営業時間：10:00～20:00

＜伏見大手筋店＞

住所：京都市伏見区大手筋新町5丁目509-1 大手筋2番街

営業時間：10:00～19:00

- ポケモン上生菓子 店頭販売について

常温のポケモン上生菓子を京都本店にて、毎月7日の”七の日”に販売いたします。



＜販売日程＞

2025年11月7日（金）から、毎月7日に販売

※上記以外の日程での店頭販売はありませんので、ご注意ください

＜店頭販売におけるお願い＞

・店頭販売における商品のお取り置きや、事前のご予約は受け付けておりません

・販売当日は数量が限られておりますので売り切れの際はご了承ください

＜京都本店＞

住所：京都市東山区七条通本町東入 西の門町551番地

営業時間：9:00～17:30

- オンライン販売について

全国の皆さまにお届けできるよう、オンライン販売を行います。また、”ポケモン上生菓子”は、冷凍でのお届けとなります。



オンライン販売 開始日時：2025年10月20日（月）12:00～

対象商品：ポケモン上生菓子・ポケモン麩焼き・ポケモン干菓子

専用WEBサイト：https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/pages/pokemonkyogashi/

お届け方法：配送

※商品のお届けは準備ができ次第、順次発送とさせていただきます



＜権利表記 記載のお願い＞

商品の画像をご使用の際は、下記の権利表記をご記載いただけますようお願いいたします。



(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

- 株式会社 七條甘春堂について

京菓匠 七條甘春堂は、 三十三間堂の名で親しまれる蓮華王院の近くに、慶応元年（1865年）からの 和菓子づくりの暖簾を守っております。移り変わる四季を愛で、変わらない日常を慈しむ。すべての今日に、心が満ちるひとときを。

京菓子のいのちである水をはじめ、 ひとつひとつの素材と向き合いながら、丁寧につくりあげたお菓子をお届けします。

【会社概要】

社名：株式会社 七條甘春堂

本社所在地：京都府京都市東山区鍵屋町493

代表取締役：木ノ下圭子

事業内容：食料品製造業

七條甘春堂 公式サイト：https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/(https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/)

七條甘春堂 公式Instagram：https://www.instagram.com/7jyokansyundo.official/?hl=ja(https://www.instagram.com/7jyokansyundo.official/?hl=ja)

七條甘春堂 公式Twitter：https://twitter.com/7jyokansyundo(https://twitter.com/7jyokansyundo)