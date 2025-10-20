「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」のコンテンツプリントがセブン‐イレブン店内マルチコピー機に登場

　株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」のコンテンツプリントを10月17日（金）より、全国のセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて販売しております。


　ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」のコンテンツプリントを手に入れてください！



商品ページURL：


（1）商品の詳細


■2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞ LIVEフォトランダムブロマイド


プリント用紙の種類：写真用紙のL判、2L判の2種類


販売形式：ランダム式（複数用意されている絵柄からランダムで1枚プリントされます。）


価格：L判300円/枚（税込）、2L判400円/枚（税込）


販売期間：2025年10月17日（金）～2025年11月30日（日）


商品デザイン：シークレット含め全5種類



商品ラインアップ（※一例）

・全5種




(C)2025 Huckleberry,Inc


※画像はイメージです。


※実物は画像と異なる場合があります。



（2）購入方法（QRコードからの購入）


1．以下の商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりご希望商品のQRコードを確認します。



2．セブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。


【マルチコピー機の操作方法】




Step1．「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示




Step2．マルチコピー機にQRコードをかざします




※税込価格は10%で表記しています。


※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。


※画像はイメージです。


※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。


サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/



（ご参考）


セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について


　セブン‐イレブン店内のマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。


「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide.html