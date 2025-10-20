カラクリがAnthropic、Sakana AI、Alibabaら主要AI企業と【WEIGHTS & BIASES カンファレンス】に登壇

カラクリ株式会社

カラクリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小田志門、以下カラクリ）は、2025年10月30日（木）・31日（金）にWeights & Biases Japan株式会社が主催する年次ユーザーカンファレンス「Fully Connected 2025 Tokyo」において、Day 1（10月30日）にハンズオンワークショップに登壇します。

■登壇ワークショップの概要



カラクリは、カスタマーサポートAIの構築実績を豊富に持つ企業として、大規模言語モデル（LLM）を活用したAIエージェントの設計、実装、評価、改善の一連のプロセスを解説します。特に、AIエージェントの性能評価において「応答精度」だけでなく、従来のRAG評価フレームワークでは拾いきれない「接客スタンス」や「ブランディングイメージ」といった”見えない質”をどうスコア化し、改善に繋げるかという、実運用で真に求められる課題に焦点を当てます。参加者は、W&Bが提供するLLM開発向けのオブザーバビリティ・評価ツール「Weave」などを活用し、評価データセットの作成から、現場で求められる質を定量化する評価指標（スコアリング）の実装までをハンズオン形式で体験します。



テーマ: カスタマーサポートAIの構築と改善

登壇者: カラクリ株式会社 大日方 孝輝

日時: 2025年10月30日（木）14:00～17:00

形式: ハンズオンワークショップ（Day 1 Track 2）

無料登録：https://wandb.ai/site/resources/events/fully-connected/tokyo/(https://wandb.ai/site/resources/events/fully-connected/tokyo/)

■カラクリ登壇【プロフィール】大日方 孝輝

・東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 岡田研究室卒（理学博士）

・2018年よりカラクリでインターンとして参画

・2019年 Gunosyデータ分析ハッカソン 最優秀賞

・大学院では機械学習分野、特にベイズ推論を用いたデータ駆動科学を研究。また、材料科学への応用などにも取り組む。

・カラクリでは自然言語処理、検索エンジンを活用したPoCやサービス開発を中心に携わり、生成AIが台頭して以降





▶ 会社概要

カラクリは「FriendlyTechnology」というビジョンを掲げ、大規模言語モデル（LLM）のカスタマーサポートへの実用化を目指すAIスタートアップです。2018年からはトランスフォーマーモデルであるBERTの研究を開始し、2022年からはGPTを含む大規模言語モデルの研究に取り組んでいます。また当社のSaaS事業で提供するカスタマーサポート向けAIシリーズは、高島屋、SBI証券、セブン-イレブン・ジャパン、星野リゾートなど、各業界のトップ企業に選ばれ続けています。

【主な実績】

・2018年 ICCサミット「スタートアップ・カタパルト」入賞

・2020年 Google for Startups Accelerator2020に採択

・2022年 Google for Startups Growth Academy Tech 2022に採択

・2023年 AWS LLM開発支援プログラムに採択

・2024年 生成AI実用化推進プログラムに認定

・2024年 Meta社 完全招待制の生成AI開発者会議に参加

・2024年 経産省「GENIAC」に採択

住所 ： 〒104-0045 東京都中央区築地2-7-3 Camel 築地 II 5F

設立 ： 2016年10月3日

代表者 ： 代表取締役CEO 小田 志門

事業内容 ： AIアルゴリズムの研究開発、カスタマーサポート特化型AI「KARAKURI」シリーズの開発・提供・運営など

URL ： https://about.karakuri.ai/