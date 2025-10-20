Empty old City、Spotify O-EASTにてグループ史上最大規模のワンマンライブ開催決定！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／ANARCHIC RECORD所属の音楽ユニット・Empty old Cityが、2026年5月8日(金)にEmpty old City 2nd ONE-MAN LIVEをSpotify O-EASTにて開催することを発表しました。10月20日(月) 12:00よりチケットの先行抽選を実施中です。

Empty old City 2nd ONE-MAN LIVE 抽選受付URL：https://eplus.jp/eoc/

■Empty old City、5周年記念ライブでグループ史上過去最大規模のワンマンライブ開催決定

2025年10月19日(日)にShibuya WOMB LIVEにて、Empty old Cityの活動5周年を記念したライブイベント「 Empty old City 5th Anniversary Live "Quintennial: recall"」を“はしメロ"、“Such”をゲストに迎えて開催しました。

ソールドアウトとなった満員の会場のなか、ラストに登場した"Empty old City" は、冒頭から10月15日(水)にリリースしたばかりの最新作Concept EP「From Noir into Clair」収録の全4曲を初披露。一つの物語を紡ぐをテーマに制作された楽曲たちが持つ幻想的かつ重厚な世界観で会場を魅了しました。

5年間で発表された数々の楽曲で組まれたセットリストのなかには、本公演の為にアレンジされた楽曲に加え、feat.Such「Black Dilemma」、feat.はしメロ「Enigma」などもラインナップされ、ここでしか観る事が出来ないスペシャルコラボを含む全15曲を披露しました。

そして、5周年記念企画ライブが大歓声で幕を閉じるなか、2026年5月8日(金)にグループ史上過去最大規模となる「Empty old City 2nd ONE-MAN LIVE」をSpotify O-EASTにて開催することを発表しました。

一足先に会場で発表されたワンマンライブの抽選受付は、2025年10月20日(月) 12:00より開始しております。2026年、更なる飛躍を遂げるであろうEmpty old Cityのワンマンライブにぜひご注目ください。

■Empty old City 2nd ONE-MAN LIVE 公演概要

公演タイトル：Empty old City 2nd ONE-MAN LIVE

開催日時：2026年5月8日(金) OPEN 18:00 / START 19:00

金額：\6,600（税込）＋1ドリンク

会場：Spotify O-EAST （渋谷区道玄坂2-14-8 2F）

https://shibuya-o.com/east/access/

■チケット販売情報

超先行チケット抽選の受付を実施中です。

受付期間：2025年10月20日(月) 12:00 ～2025年11月3日(月・祝) 23:59

抽選受付URL：https://eplus.jp/eoc/

■Empty old City 5th Anniversary Live "Quintennial: recall LIVE set list

開催日：2025年10月19日(日)

会場：Shibuya WOMBLIVE

出演：Empty old City, Guest LIVE：Such, はしメロ(Band Set)

Support Band Member

Key / Mp: いけだゆうた(from BREIMEN)

Dr: So Kanno(from BREIMEN)

-Setlist-

M1.rewind #N

M2.From Noir

M3.escape #1

M4.そしてクレアへ

M5.Pulse in Flora

M6.Black Dilemma (feat. Such)

M7.Offline Saga

M8.羊飼いの号令

M9.カミツレと愛のブーケ

M10.Moonian

M11.Enigma (feat. はしメロ)

M12.ゴースト警告を唄う

M13.アーバンクルーズ

Enc1.Rhapsody

Enc2.Buffer

■Empty old City「From Noir into Clair」リリース情報

2025年10月15日(水) 発売

Empty old City

Concept EP「From Noir into Clair」

\2,200（税込）

《収録曲》

1：rewind #N

2：From Noir

3：escape #1

4：そしてクレアへ

全国のタワーレコード各店、「FINDME STORE by THINKR」にて発売中

■FINDME STORE by THINKR

https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0212?srsltid=AfmBOoosAihV-h3hI15bPGX56dSIxxq4VcitByq1yeXHmRAEbYzykgAg

■Empty old City プロフィール

KAMITSUBAKI STUDIO所属のComposer/Producerの“Neuron”(ニューロン)とVocalの“kahoca”(カホカ)による音楽ユニットEmpty old City

2021年からインターネットを主軸に活動を行い、2024年3月にKAMITSUBAKI STUDIOへの所属を発表、その後第1弾SG「Buffer」をリリースし、国内外に向けてリスナーが拡大。総再生数は2000万回を超え、9万人のチャンネル登録者数を持つ。まるで物語のようなストーリーと儚く美しい幻想的なメロディーと濃密なエレクトロ・サウンドとクロスオーバーする独自の世界感を持つアーティスト。

国内外問わず注目を集め、文明崩壊後の社会や自然環境とテクノロジーが融合した世界、幻想的なユートピア / デストピアな物語をシアトリカルかつエレクトロ、ゲーミフィケーションに創出する、見慣れた光景をいつもと違う角度から眺めたようなオルタナティブな感覚＝スリップストリーム体験を与えてくれる逸材。現時点では顔出しはせず、ライブ活動を視野に入れながらインターネットを軸に活動している。

2025年3月に待望の1st Album「Blood in the Void」をリリースし、オープンワールドARPG「鳴潮」公式キャラクターフィービーのキャラクターソング「Daizy Crown」はストリーミングにて500万再生を突破。また、初のワンマンライブをSOLD OUTと一層活躍の幅を広げるEmpty old Cityにご注目ください。

■Lit LINK：https://lit.link/emptyoldcity

■Streaming：https://emptyoldcity.lnk.to/Artist

■YouTube：https://www.youtube.com/c/emptyoldcity

■X：https://twitter.com/Empty_old_City

■Instagram：https://www.instagram.com/empty_old_city/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@emptyoldcity

■Neuron（ニューロン）

Empty old CityのComposer / Producer。

ユニットとしての活動に加え、外部アーティストへの楽曲提供も行う。

花譜「ひとえに壊れて」「黄金の木」「アポカリプスより」

「ホワイトブーケ」、明透「illumina」、Albemuth「Replica」

琶舞「Symbiotic Dominion」、梓川「uni」、V.W.P「神話」

理芽&幸祜「甘粒」を提供。

■YouTube：https://www.youtube.com/@neuronyz15

■X：https://twitter.com/neuron_yz

■Instagram：https://www.instagram.com/neuron_yz/

■TikTok： https://www.tiktok.com/@neuron_yz

■kahoca（カホカ）

Empty old CityのVocalとして活動。

鳴潮同人スペシャル番組『ソラリスシーサイドストーリー』

タイアップソング「Summertime Polaroid」の作詞・歌唱を担当。

KAMITSUBAKI STUDIO と”Kazuhide Oka”がタッグ組んだ

インディーゲームと音楽のプロジェクト「ANMC」では、

「アウトライン・シーサイド」「また旅はネコミミと」

「二人だけの物語」を歌唱。

明電舎 Pixel Singer Project では「電鉄ちゃんのうた」を歌唱。

■YouTube：https://www.youtube.com/@kahoca

■X：https://x.com/kahoca_23

■Instagram：https://www.instagram.com/kahoca_23/

■TikTok： https://www.tiktok.com/@kahoca_23

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）