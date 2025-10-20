富士山のふもとで、仲間とタスキをつなぐ特別な一日。「富士北麓リレーマラソン」開催決定
チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンの前日に、
新たなランイベント「富士北麓リレーマラソン」が誕生します！
舞台は、富士山の雄大な眺めと自然に囲まれた富士北麓公園。
爽やかな空気と最高のロケーションの中で、仲間とタスキをつなぎながら走る――
この春、心に残る“富士のふもとのリレー”が始まります。
そして、ゲストにはウルトラランナーみゃこさんの参加が決定！
チャレンジするみなさんを笑顔いっぱいで応援します！
先着エントリーは10月31日（金）18:00スタート！
「リレーマラソン」ってどんな大会？
リレーマラソンとは、複数人のチームでタスキをつなぎながら、決められた時間を交代で走るランニングイベント。走る順番や周回数、交代のタイミングなどはすべてチームの自由。
「走るのが得意じゃなくても、仲間と一緒なら楽しめる」――
応援し合い、笑い合い、ときには励まし合いながらゴールを目指す、
誰でも参加しやすいランニングイベントです！
大会ホームページはこちら :
https://www.r-wellness.com/hokuroku-relay/
― 気軽に楽しめる４時間の部（チーム／個人）―
仲間と交代しながら走るもよし、自分のペースで挑むもよし。
富士山を望むコースで、自分たちらしい走りを楽しもう！
４時間チームの部（２～８名） 6,500円／人
４時間個人の部 7,000円
―親子でわいわい！ファミリー＆キッズラン ―
家族や仲間と楽しく走れるファンラン部門も開催！
親子で手をつないで走るファミリーラン、ひとりでチャレンジするキッズラン。
富士の大自然を感じながら“走る楽しさ”を体験しよう！
ファンラン（キッズ）小学4～6年生 1,000円
ファンラン（ファミリー）保護者＋小学1～3年生 1,000円
― 大会ゲスト『ウルトラランナーみゃこ』さんよりコメント ―
『初開催となる、富士北麓リレーマラソン！
富士山を眺めながら4時間走る贅沢な1日！
翌日の富士五湖ウルトラマラソンの応援に行く方はもちろん、
前日の調整としてお仲間と走るのもアリ！私も応援ランします！ 』
「富士北麓リレーマラソン」概要
【開催日】2026年4月18日（土）
【会場】富士北麓公園（山梨県富士吉田市）
【参加申込】2025年10月31日（金）18:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59
【種目：参加費】
・４時間チームの部（２～８名） \6,500 ×人数
・４時間個人の部 \7,000
・ファンラン（キッズ／小学4～6年生） \1,000
・ファンラン（ファミリー／保護者＋小学1～3年生） \1,000
【参加賞】オリジナルフェイスタオル
【アクセス】
・東富士五湖道路「富士吉田IC」より約10分
・富士急行線「富士山駅」よりタクシーで約15分
・専用駐車場あり（600台・有料／駐車運営費1,000円）
【コース】
富士山を望む富士北麓公園内の周回コース（約1.5km）
大会ホームページ :
https://www.r-wellness.com/hokuroku-relay/
≪ランナーズ・ウェルネス≫
「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「富士五湖マラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。
公式サイト https://www.r-wellness.com/