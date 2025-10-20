富士山のふもとで、仲間とタスキをつなぐ特別な一日。「富士北麓リレーマラソン」開催決定

チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンの前日に、


新たなランイベント「富士北麓リレーマラソン」が誕生します！


舞台は、富士山の雄大な眺めと自然に囲まれた富士北麓公園。


爽やかな空気と最高のロケーションの中で、仲間とタスキをつなぎながら走る――


この春、心に残る“富士のふもとのリレー”が始まります。



そして、ゲストにはウルトラランナーみゃこさんの参加が決定！


チャレンジするみなさんを笑顔いっぱいで応援します！


先着エントリーは10月31日（金）18:00スタート！


「リレーマラソン」ってどんな大会？


リレーマラソンとは、複数人のチームでタスキをつなぎながら、決められた時間を交代で走るランニングイベント。走る順番や周回数、交代のタイミングなどはすべてチームの自由。


「走るのが得意じゃなくても、仲間と一緒なら楽しめる」――


応援し合い、笑い合い、ときには励まし合いながらゴールを目指す、


誰でも参加しやすいランニングイベントです！



― 気軽に楽しめる４時間の部（チーム／個人）―




仲間と交代しながら走るもよし、自分のペースで挑むもよし。


富士山を望むコースで、自分たちらしい走りを楽しもう！



４時間チームの部（２～８名）　6,500円／人


４時間個人の部　7,000円



―親子でわいわい！ファミリー＆キッズラン ―




家族や仲間と楽しく走れるファンラン部門も開催！


親子で手をつないで走るファミリーラン、ひとりでチャレンジするキッズラン。


富士の大自然を感じながら“走る楽しさ”を体験しよう！



ファンラン（キッズ）小学4～6年生　1,000円


ファンラン（ファミリー）保護者＋小学1～3年生　1,000円



― 大会ゲスト『ウルトラランナーみゃこ』さんよりコメント ―




『初開催となる、富士北麓リレーマラソン！


富士山を眺めながら4時間走る贅沢な1日！


翌日の富士五湖ウルトラマラソンの応援に行く方はもちろん、


前日の調整としてお仲間と走るのもアリ！私も応援ランします！ 』


「富士北麓リレーマラソン」概要


【開催日】2026年4月18日（土）



【会場】富士北麓公園（山梨県富士吉田市）



【参加申込】2025年10月31日（金）18:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59



【種目：参加費】


・４時間チームの部（２～８名）　\6,500 ×人数


・４時間個人の部　\7,000


・ファンラン（キッズ／小学4～6年生）　\1,000


・ファンラン（ファミリー／保護者＋小学1～3年生）　\1,000



【参加賞】オリジナルフェイスタオル



【アクセス】


・東富士五湖道路「富士吉田IC」より約10分


・富士急行線「富士山駅」よりタクシーで約15分


・専用駐車場あり（600台・有料／駐車運営費1,000円）



【コース】


富士山を望む富士北麓公園内の周回コース（約1.5km）




≪ランナーズ・ウェルネス≫


「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「富士五湖マラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。


