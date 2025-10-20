富士山のふもとで、仲間とタスキをつなぐ特別な一日。「富士北麓リレーマラソン」開催決定

株式会社ランナーズ・ウェルネス

チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンの前日に、

新たなランイベント「富士北麓リレーマラソン」が誕生します！

舞台は、富士山の雄大な眺めと自然に囲まれた富士北麓公園。

爽やかな空気と最高のロケーションの中で、仲間とタスキをつなぎながら走る――

この春、心に残る“富士のふもとのリレー”が始まります。

そして、ゲストにはウルトラランナーみゃこさんの参加が決定！

チャレンジするみなさんを笑顔いっぱいで応援します！

先着エントリーは10月31日（金）18:00スタート！

「リレーマラソン」ってどんな大会？

リレーマラソンとは、複数人のチームでタスキをつなぎながら、決められた時間を交代で走るランニングイベント。走る順番や周回数、交代のタイミングなどはすべてチームの自由。

「走るのが得意じゃなくても、仲間と一緒なら楽しめる」――

応援し合い、笑い合い、ときには励まし合いながらゴールを目指す、

誰でも参加しやすいランニングイベントです！

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/hokuroku-relay/

― 気軽に楽しめる４時間の部（チーム／個人）―

仲間と交代しながら走るもよし、自分のペースで挑むもよし。

富士山を望むコースで、自分たちらしい走りを楽しもう！

４時間チームの部（２～８名） 6,500円／人

４時間個人の部 7,000円

―親子でわいわい！ファミリー＆キッズラン ―

家族や仲間と楽しく走れるファンラン部門も開催！

親子で手をつないで走るファミリーラン、ひとりでチャレンジするキッズラン。

富士の大自然を感じながら“走る楽しさ”を体験しよう！

ファンラン（キッズ）小学4～6年生 1,000円

ファンラン（ファミリー）保護者＋小学1～3年生 1,000円

― 大会ゲスト『ウルトラランナーみゃこ』さんよりコメント ―

『初開催となる、富士北麓リレーマラソン！

富士山を眺めながら4時間走る贅沢な1日！

翌日の富士五湖ウルトラマラソンの応援に行く方はもちろん、

前日の調整としてお仲間と走るのもアリ！私も応援ランします！ 』

「富士北麓リレーマラソン」概要

【開催日】2026年4月18日（土）

【会場】富士北麓公園（山梨県富士吉田市）

【参加申込】2025年10月31日（金）18:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59

【種目：参加費】

・４時間チームの部（２～８名） \6,500 ×人数

・４時間個人の部 \7,000

・ファンラン（キッズ／小学4～6年生） \1,000

・ファンラン（ファミリー／保護者＋小学1～3年生） \1,000

【参加賞】オリジナルフェイスタオル

【アクセス】

・東富士五湖道路「富士吉田IC」より約10分

・富士急行線「富士山駅」よりタクシーで約15分

・専用駐車場あり（600台・有料／駐車運営費1,000円）

【コース】

富士山を望む富士北麓公園内の周回コース（約1.5km）

大会ホームページ :https://www.r-wellness.com/hokuroku-relay/

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「富士五湖マラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/