【地上波テレビ局で初！】東海テレビ放送（株）主催「１チャンまつり」に社員の働きがいを高める仕組み「Chipee（チッピー）」を導入！

株式会社チッピー

「こころとこころをつなぎ、世界を思いやりで満たす」をパーパスに掲げ、ウェルビーイング経営の実現を支援する株式会社チッピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎令二郎）は、2025年10月25日（土）～26日（日）に名古屋・栄の久屋大通公園（エンゼル広場・エディオン久屋広場）で開催される東海テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林泰敬）主催の「東海テレビ 1チャンまつり」において、来場者の“ありがとう”や“応援”の気持ちを可視化し、社員の働きがいを高める仕組み「Chipee（チッピー）」の導入が決定しました。

■ 導入背景

東海テレビでは、社員一人ひとりが自分の仕事に誇りややりがいを感じながら働ける環境づくりを大切にしています。日々の業務の中で視聴者の声に触れる機会が限られる中、社員が自分の仕事が誰かの喜びにつながっていると実感できるような新しい仕組みづくりを進めてきました。

その取り組みの一環として、地域の方々と番組・出演者が交流し、毎年開催する全社員参加イベント「東海テレビ 1チャンまつり」において、「Chipee（チッピー）」を導入。来場者から寄せられる“ありがとう”や“応援”の気持ちを届けることで、社員が視聴者とのつながりを実感し、日々の仕事へのモチベーションアップや働きがいの向上につなげていきます。

【東海テレビ放送株式会社 経営戦略局コーポレートブランディング部 時田一雄様のコメント】

地上波テレビ局では、視聴率やモニターレポート、視聴者からのお問い合わせなど、限られたデータから番組づくりの意義を読み取ることが一般的です。そうした中、東海テレビでは1998年から「視聴者の皆さまへの感謝」をテーマに、社員全員が参加するイベント「東海テレビ １チャンまつり」を開催しています。

本イベントでは、自社制作番組の公開生放送や限定グッズの販売に加え、全国でもトップクラス、地元高校生によるブラスバンドやダンスのステージなど、地域とともに楽しめる多彩な企画を毎年展開しています。社員一人ひとりの工夫により、来場者が“テレビをもっと身近に感じる”場を提供してきました。

そして本年は新たな試みとして、株式会社チッピーの【社員エンゲージメント向上サービス】を導入。会場で寄せられた「来場者＝視聴者の応援メッセージ」や「感謝の言葉」をデジタル上で可視化することで、社員が直接“視聴者の声”を実感できる仕組みを整えました。可視化されたデータは、株式会社チッピーによる分析を経て、今後の番組制作やイベント企画の参考データとして活用していきます。

東海テレビは、この取り組みを通じて、社員のエンゲージメント向上とともに、視聴者との新しいつながりの形を創出してまいります。

■「1チャンまつり」における活用方法

来場者は会場で配布される二次元コード付きの「サンキューカード※」からアクセスし、社員や出演者への感謝や応援のメッセージを送ることができます。送られたメッセージはステージ上の大型スクリーンやイベント特設ホームページ（ https://www.tokai-tv.com/1chfes/ ）に表示され、社員が来場者の想いを受け取ることができます。

※サンキューカード：東海テレビ社員が来場者に直接手渡す、二次元コード付きの名刺サイズのカード。来場者は、二次元コードを読み取ると専用ページが開き、感謝や応援のメッセージを自由に送信できます。

株式会社チッピーは、「仕事のやりがい」そのものがエンゲージメント向上につながる仕組みを提供し、企業の持続的な成長とウェルビーイング経営の実現を後押しします。

■株式会社チッピーについて https://about.chipee.jp

株式会社チッピーは、顧客や同僚との関係性を深め、働きがいのあるウェルビーイングな組織づくりを支援するサービスを提供しています。

「Chipee（チッピー）」とは

感謝や応援の気持ちを簡単に届け、人と人との“つながり”をつくるサービスです。届いた声は受け取った人の大きな励みとなり、モチベーションの向上や活動の後押しにつながっています。これまでにも、全国100以上の施設・企業・団体に導入され、さまざまな場面で“人と人のつながり”を生み出してきました。

会社名：株式会社チッピー

代表者：代表取締役 山崎令二郎

所在地：東京都渋谷区桜丘町4-17

設立日：2023年6月

資本金：1億円

事業内容：ウェルビーイングな組織づくりを支援するサービス

ＵＲＬ：https://about.chipee.jp

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社チッピー 広報担当

hello@chipee.jp