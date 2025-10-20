FouRTe Project × GENERATIONS 中務裕太 初のコラボ動画配信が決定！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、7人組バーチャルアイドルグループ 「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」 と、GENERATIONSの 中務裕太（なかつか・ゆうた） さんとのスペシャルコラボ企画を発表します。

2025年10月20日（月）から10月24日（金）までの5日間、FouRTe Projectの公式SNSアカウントにて、コラボ動画の毎日配信を行います。

今回のコラボでは、「ダンス対決」や「踊ってみた」企画等、リアルとバーチャルの垣根をこえた共演が実現。「踊ってみた」企画としてGENERATIONSの人気楽曲「True or Doubt」とFouRTe Projectのデビュー曲「キミがキミでキミだから」のパフォーマンス映像を公開予定です。

【GENERATIONS中務裕太とのダンス対決】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EH5zWQOE6xA ]

URL:https://youtu.be/EH5zWQOE6xA(https://youtu.be/EH5zWQOE6xA)

※2025年10月20日20:00プレミア公開

本企画は、“ダンスの力で世界をつなぐ”という想いのもと、リアルとバーチャルの垣根を超えたコラボレーションが実現しました。

中務裕太さんの圧倒的なダンススキルと、FouRTe Projectのバーチャルならではのパフォーマンスが融合し、これまでにない新しい映像体験を創出します。

中務さんから今回のコラボについて、以下のコメントをいただいています。

「バーチャルアイドルというものに全く触れてこなかったのですが、今回コラボさせていただきバーチャルの世界と現実世界を行き来するような感覚がとても新鮮で楽しませていただきました。今後のバーチャルアイドルの進展にワクワクせずにはいられません。またどこかで共演させていただけるのを楽しみにしています。」

FouRTe Project初のコラボ企画、そしてリアルとバーチャルの垣根を超えた映像にぜひご期待ください。



■ 配信スケジュール

- 配信期間：2025年10月20日（月）～10月24日（金）- 配信プラットフォーム：YouTube、TikTok、Instagram（FouRTe Project公式）- 配信内容： ・ダンス対決企画 ・踊ってみたコラボ：GENERATIONS「True or Doubt」 ・踊ってみたコラボ：FouRTe Project「キミがキミでキミだから」 ・ショートコラボ企画

中務裕太

2012年11月、GENERATIONSfromEXILE TRIBEのパフォーマーとしてメジャーデビュー。

夢を追いかけてきたEXILEが、子どもたちに夢を叶える場所を提供したいという想いのもと開校したダンス/ボーカル/演技、すべての表現者を育成するスクールEXPG STUDIO のスーパーバイザーに就任。

2024年4月より、EXPG高等学院の2代目学長に就任。

アーティストだけでなく、俳優や育成業にも挑戦し、マルチに活動の幅を広げている。

デビュー曲「キミがキミでキミだから」配信情報

■配信情報

楽曲タイトル ：キミがキミでキミだから

歌 ：FouRTe Project

作詞 ：Kanata Okajima, Tayuto Nakasu

作曲 ：☆Taku Takahashi (m-flo)

■配信開始日 ：2025年9月25日(木)

■配信URL ：https://fourtep.lnk.to/kimikimikimi

採用情報

「FouRTe Project」では、今後のクリエイティブ展開をさらに加速させるため、 クリエイティブディレクター をはじめとしたスタッフを募集しています。

未来を一緒に創り上げていただける方は、ぜひ以下ページよりご応募ください。

▶︎ 採用情報ページ：

【正社員】https://herp.careers/v1/clanats/VlqXniX93m2K

【業務委託】https://herp.careers/v1/clanats/16wxWV1bVwrj

「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp



