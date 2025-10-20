東阪で単独ライブ開催決定！ 「かまいたち単独ライブ ４４４２」 11月9日(日)ルミネtheよしもと、12月7日(日)なんばグランド花月にて開催

吉本興業株式会社

11月9日(日)に東京・ルミネtheよしもと、12月7日(日)に大阪・なんばグランド花月にて「かまいたち単独ライブ ４４４２」を開催することが決定しました。

「キングオブコント2017」王者、「M-1グランプリ2019」2位という輝かしい賞レース経験から生まれたネタに対する“緻密さ”。

そして、15本以上のレギュラー番組や登録者数250万人を超えるYouTubeチャンネルでのメディア活動を通して磨き上げられた感性から生まれる“新しさ”。本ライブは、そのすべてを詰め込んだネタをたっぷりとご堪能いただける内容となっています。

ぜひ会場にてお楽しみください。

チケットは東京・大阪公演ともに、10月21日(火)11:00より、かまいたちファンクラブ「OMAETACHI」とFANYチケットにて先行受付を開始いたします。

本人コメント

＜山内健司＞

噂ではこのライブのチケット、宝くじレベルの倍率なんで皆様が当たることを祈っております。

＜濱家隆一＞

年に一度の楽しみがやってきました。

僕以上に楽しむ覚悟で来ていただけると幸いです。皆様、ぜひ劇場までお越しください。

「かまいたち単独ライブ ４４４２」開催概要

＜東京公演＞

【日時】

2025年11月9日(日)開場19:00/開演19:30

【会場】

ルミネtheよしもと(新宿区新宿3-38-2 7F）

＜大阪公演＞

【日時】

2025年12月7日(日)開場19:00/開演19:30

【会場】

なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11-6）

【出演者】

かまいたち

【チケット料金】

指定席5,500円 / 立見3,500円（税込）※全席指定

【チケット先行販売スケジュール】

●かまいたちファンクラブ「OMAETACHI」先行・FANYチケット先行

受付期間：2025年10月21日(火)11:00～10月23日(木)11:00

●FANYチケット2次先行

受付期間： 2025年11月1日(土)11:00～11月4日(火)11:00

▼かまいたちファンクラブ「OMAETACHI」 先行・FANYチケット先行 販売URL

https://r.ticket.fany.lol/kamaitachi-4442

※未就学児入場不可

※大阪公演のみ、16歳未満のお客様は保護者同伴の場合のみ入場可。

※立見席は2次先行のみ販売。