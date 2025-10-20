【新商品】歯のホワイトニングは、持ち歩く時代へ。累計200万個突破のDr.Oralから待望の美白「粉」ハミガキのトラベルセットが新登場！

株式会社エクロール

株式会社エクロール(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：三谷 千里)が展開するシリーズ累計200万個突破※1のDr.Oralより、ブランド人気No.1の美白※2「粉」ハミガキ『３Dホワイトニングパウダー』がトラベルセットになって新登場。

『３Dホワイトニングパウダー』のミニサイズ(5g)、W植毛×コンパクトヘッドの『ホワイトニングブラシ』、まるで“旅のチケット”のようなタグデザインがワクワク感を演出する『オリジナルポーチ』がセットになった『３Dホワイトニングパウダー トラベル』を2025年11月8日（土）「いい歯の日」に全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、自社サイト、amazon、楽天市場、Qoo10にて順次発売いたします。

※1：2025年10月末日時点シリーズ累計メーカー出荷数 ※2：ブラッシングによる

旅行先やオフィスでも、「粉」ハミガキで歯を白く！

歯の白さは“清潔感”や“自信”を映す大切なパーツ。

でも、旅行や出張、オフィスなど外で過ごす時間が長いと、ついケアを後回しにしてしまう--。

「旅先やオフィスでも、美白をあきらめない人のために。」

「どこにいても、いつもの美白ケアを続けられるように。」

そんな想いから、Dr.Oral人気No.1の美白※「粉」ハミガキを携帯できるトラベルセットの開発を決めました。

※ブラッシングによる

ポーチは、スモーキーブラックの透明素材で、ジェンダーレス＆上品なテイスト。まるで“旅のチケット”のようなタグデザインが、旅のワクワク感を演出します。コンパクトながらも必要なケアアイテムをすっきり収納し、フラットでかさばらず、バッグの隙間にもスマートに収まります。

また、こだわり抜いたDr.Oralの歯ブラシは「トラベルセットに入っている歯ブラシ＝おまけ」のような概念を覆す、高機能でなめらかな磨き心地です。

ホワイトニングは、持ち歩く時代へ。

3Dホワイトニングパウダーで、いつでもどこでも、

『自分史上、最高の笑顔に』。

美白「粉」ハミガキ『３Dホワイトニングパウダー』 商品特長

１．「粉」で歯を白く

※ブラッシングによる

微細な粉が汚れにダイレクトに絡みつき、黄ばみや歯垢を吸着・除去します。

歯の表面だけでなく、裏側も奥も、すき間も歯と歯ぐきの間にも行き届き、

ワンランク上の３次元美白※を叶えます。

「粉」ハミガキだからいつもとは違うツルツル実感！使い続けて自然な白さに。

コーヒー、紅茶、ワインなどの着色汚れもスッキリ。

２．独自成分『バイオ３Dアパタイト(R)*』シリーズ最高配合（４０％）

＜黄ばみ（着色汚れ）＞＜歯垢除去＞＜表面凹凸補修※＞

１．優れた吸着性…黄ばみ、歯垢、細菌、ニオイを吸着除去

２．高い生体親和性…歯の表面と同じアパタイトであり、一般的なアパタイトよりも約３．５倍も歯に馴染みやすい

３．安心＆削らない…１００％国産原料。歯の表面より柔らかい成分なので歯を傷つけず吸着して除去

４．環境にやさしいアップサイクル…国内で消費される卵の殻から精製。未利用資源を活用した地球環境にやさしいアップサイクル原料

※物理的効果による *ヒドロキシアパタイト（清掃剤） ・「バイオ３Dアパタイト(R)」は、株式会社エクロールの登録商標です。

３．爽快感あふれるプライムミントフレーバー

＜プライムミント＞厳選した自然由来のミント3種※による、さわやかな清涼感のあるオリジナルミントフレーバー

※セイヨウハッカ油、スペアミント油、ハッカ油を含む自然由来香料（着香剤）

４．安心へのこだわり

１．自然由来指数 ９９％（ISO１６１２８準拠）水を含む

２．低研磨処方：歯の表面のエナメル質よりもやわらかく、歯を傷つけない清掃剤

「バイオ３Ｄアパタイト(R)」を主として配合した処方

３．４つのフリー：無着色、アルコールフリー、パラベンフリー、無鉱物油

４．MADE IN JAPAN：日本国内の工場で生産された製品

３Dホワイトニングパウダー 商品詳細はこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000085352.html)

バイオ３Ｄアパタイト(R) 詳細はこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000085352.html)

W 植毛× コンパクトヘッド 『ホワイトニングブラシ』 商品特長

１．W植毛×コンパクトヘッド

長い極細毛と短いフラット毛を670本 交互に植毛し、高機能でなめらかな磨き心地を実現。

フラット毛は歯の表面をやさしくしなやかに磨き、歯の表面をつるつるに。

極細毛は直径0.02mmの毛先が歯間部や歯周ポケットまでしっかり届きプラークを除去します。

さらに奥歯まで届くコンパクトヘッドで小回りがよく磨きやすい。

２．持ち手へのこだわり

手のフィット感を重視した持ち手・弾力性のあるグリップで、手に力を入れずに軽い力で磨きやすくし、歯茎への負担も軽減します。

創業80年の歯ブラシメーカーで製造した、匠の技術が詰まったブラシ。ホワイトニングパウダーと高相性です。

商品概要

- ３Dホワイトニングパウダー トラベルセット内容：３Dホワイトニングパウダー(5g)+ホワイトニングブラシ(キャップ付き)+オリジナルポーチ価格：990円（税込）

発売日/流通

一般発売：2025年11月8日（土）より全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、自社サイト、Amazon、楽天市場、Qoo10にて発売

Dr.Oral（ドクターオーラル）

Dr.Oralは、「３Dホワイトニング」（＝歯の表面だけでなく、裏側も奥も、すき間も歯と歯ぐきの間にも行き届き、３次元(３Dimensions)、全方位磨き残しゼロを目指すホワイトニングケア）をコンセプトに、美しく白い歯になることで、笑顔とコミュニケーションを増やしたい。そんな想いから生まれたオーラルケアブランドです。

Dr.Oral 公式サイト：https://droral.jp

Dr.Oral公式Instagram(@droral.jp)：https://www.instagram.com/droral.jp/

Dr.Oral公式X（Twitter）(@DrOral0521)：https://twitter.com/DrOral0521

株式会社エクロールについて

エクロールは､化粧品・スキンケア・メイクアップ・ヘアケア商品の企画・開発及び販売を行なっている化粧品メーカーです。

私たちの社名である”エクロール”とはフランス語で”花開く”を意味します。さまざまなお客様との出会いを大切にして、つながりの花を咲かせていきたい。私たちの商品を通して、みなさまの喜びの花を咲かせていきたい。そんな想いをこの言葉に託しています。みなさまが美しい笑顔に包まれて、健やかな毎日を過ごせる商品をこれからも展開してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社エクロール

所在地：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 二ッセイ新大阪ビル9F

代表者：代表取締役社長 三谷 千里

設立：2001年(平成13年) 2月26日

URL：http://www.eclore-japan.co.jp/

楽天市場(ｴｸﾛｰﾙﾋ゛ｭｰﾃｨｼｮｯﾌﾟ)：https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-beauty/