【Zoomで参加OKの無料セミナー】反響UP・業務効率化がわかる！不動産市場の最前線セミナーにラルズネット代表が登壇
株式会社ラルズネット（本社：北海道函館市、代表取締役社長：鈴木 太郎）は、2025年11月7日（金）に開催される『不動産業界の最新市場とDX化を学ぶ特別無料セミナー』（主催：株式会社ワイズシー）に登壇いたします。
本セミナーは、東京会場での対面参加とオンライン（Zoom）を併用したハイブリッド形式で開催されます。
開催の背景
不動産業界を取り巻く環境の変化は激しく、
- 売上の伸び悩み
- 人手不足による業務負荷の増大
- 賃料設定の難化
など、日々の業務における課題が深刻化しています。
一方で、AI/ITの活用や業務効率化、戦略的な賃料設定といった取り組みは、導入や実行のハードルが高く、特に中小不動産会社では十分に活かしきれていないのが現状です。
こうした状況を踏まえ、業界の第一線で活躍する専門家3名が、それぞれの実務経験に基づいた最新の知見をお届けする場として本セミナーを開催いたします。
開催概要- タイトル：不動産業界の最新市場とDX化を学ぶ特別無料セミナー
- 日 時：2025年11 月7日（金）16:00～18:00
- 会 場：株式会社スマサテ本社（目黒駅徒歩3分） ※オンライン配信あり
- 住 所：東京都品川区上大崎３-３-１ 自転車総合ビル8階
- 参加費：無料
- 主 催：株式会社ワイズシー
▶詳細のご案内（PDF）はコチラ(https://drive.google.com/file/d/1IMMBxnvLM9d8KouP1vbTn7yry7l07MOd/view)をご確認ください！
プログラム＆登壇者- 人口爆縮時代の中小企業経営のコツ、連合隊のニッチ戦略、最新のAI活用事例 登壇：株式会社ラルズネット 代表取締役 鈴木 太郎
- 賃料上昇トレンドを踏まえた賃料戦略と賃貸管理業務効率化の最前線 登壇：スマサテ株式会社 取締役 高澤 郁理 氏
- 賃貸管理業界の最新動向とオーナー資産バリューUPプログラムの作り方！ 登壇：株式会社ワイズシー 代表取締役 吉野 俊輔 氏
参加方法・お申し込み- 会場参加は先着50名限定。定員に到達次第締切となります。
- Zoom参加は全国どこからでも可能です。
- 下記フォームよりお申込みください。
▶お申込フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/1S54KhNnY6yjpCYLjlBuqVRF6prW4cRbLQvh_FWzRg1E/viewform?edit_requested=true)
※会場参加は1企業2名までとさせていただきます。
※競合サービスを扱う法人のご参加はご遠慮いただく場合があります。
※オンライン参加のURLは、開催1週間前（10月31日前後）にメールでご案内予定です。
＜会社概要＞
会社名 ：株式会社ラルズネット
代表者 ：代表取締役 社長執行役員 鈴木 太郎
本社所在地：北海道函館市桔梗町379-18 函館テクノパーク内
創業 / 設立：2001年4月1日 / 2003年1月27日（法人化）
事業内容 ：インターネットによる不動産情報サービス事業／インターネットによる広告メディア事業／WEBサイトの企画・デザイン・構築・運営・メンテナンス事業／不動産取引に関する経営コンサルティング事業／リスティング広告運用代行事業
HP：https://www.rals.co.jp/