物流用選別装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（平面式選別装置、クロスベルト式選別装置、チルトトレイ式選別装置）・分析レポートを発表
2025年10月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「物流用選別装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、物流用選別装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の物流用選別装置市場は2023年において数億ドル規模に達しており、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と推定されています。電子商取引の急成長、食品・非食品分野における自動化需要の高まり、労働力不足への対応などが市場拡大の主要因となっています。
選別装置産業のバリューチェーン全体を網羅し、主要用途、技術動向、特許状況、市場トレンド、そして主要企業の動向を詳細に分析しています。特に、フラット選別装置やクロスベルト選別装置の導入が拡大しており、食品業界と非食品業界の両方で自動仕分けシステムが急速に普及しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
選別装置は、物流・倉庫・配送センターなどにおいて商品を自動的に分類・振り分けるための機器です。商品の多様化と大量処理のニーズに対応するため、従来の人手による仕分けから自動化への移行が進んでいます。主な製品タイプには、フラット選別装置、クロスベルト選別装置、チルトトレイ選別装置などがあります。これらは処理速度、精度、スペース効率に優れており、物流業界の効率化を支える中核技術となっています。
市場拡大の背景には、電子商取引の増大や即日配送サービスの普及、さらに持続可能な物流体制を求める動きがあります。また、人工知能やセンサー技術との融合により、選別装置は単なる自動化機器から「スマート物流システム」へと進化しています。一方で、初期導入コストの高さやメンテナンス要件が中小企業にとっての課題となっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州では既に高い自動化レベルを持ち、安定成長を維持しています。特に欧州では環境規制の強化により、省エネ型仕分けシステムの導入が進んでいます。北米ではアマゾンなどの大手物流事業者がロボット倉庫と連携した仕分け技術を拡大しています。
一方で、アジア太平洋地域は世界市場を牽引する最大の成長エリアです。特に中国は製造拠点と物流需要の両面で優位にあり、政策的支援のもとで自動化設備の導入が進んでいます。日本、韓国、インドなども物流効率化を国家戦略として推進しており、高性能選別装置の需要が急増しています。南米、中東、アフリカもインフラ投資の進展により今後成長が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、物流選別装置市場を多面的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の市場規模、販売数量、売上高を算出し、タイプ別（フラット選別装置、クロスベルト選別装置、チルトトレイ選別装置、その他）および用途別（食品業界、非食品業界）に分類しています。
2. 産業分析
政策、規制、技術革新、消費者行動、企業投資動向などを総合的に評価し、業界全体の構造と課題を明確化しています。
3. 地域分析
地域ごとの経済状況、物流インフラ、政府支援、投資環境などを比較し、地域ごとの成長機会を特定しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「物流用選別装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、物流用選別装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の物流用選別装置市場は2023年において数億ドル規模に達しており、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と推定されています。電子商取引の急成長、食品・非食品分野における自動化需要の高まり、労働力不足への対応などが市場拡大の主要因となっています。
選別装置産業のバリューチェーン全体を網羅し、主要用途、技術動向、特許状況、市場トレンド、そして主要企業の動向を詳細に分析しています。特に、フラット選別装置やクロスベルト選別装置の導入が拡大しており、食品業界と非食品業界の両方で自動仕分けシステムが急速に普及しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
選別装置は、物流・倉庫・配送センターなどにおいて商品を自動的に分類・振り分けるための機器です。商品の多様化と大量処理のニーズに対応するため、従来の人手による仕分けから自動化への移行が進んでいます。主な製品タイプには、フラット選別装置、クロスベルト選別装置、チルトトレイ選別装置などがあります。これらは処理速度、精度、スペース効率に優れており、物流業界の効率化を支える中核技術となっています。
市場拡大の背景には、電子商取引の増大や即日配送サービスの普及、さらに持続可能な物流体制を求める動きがあります。また、人工知能やセンサー技術との融合により、選別装置は単なる自動化機器から「スマート物流システム」へと進化しています。一方で、初期導入コストの高さやメンテナンス要件が中小企業にとっての課題となっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州では既に高い自動化レベルを持ち、安定成長を維持しています。特に欧州では環境規制の強化により、省エネ型仕分けシステムの導入が進んでいます。北米ではアマゾンなどの大手物流事業者がロボット倉庫と連携した仕分け技術を拡大しています。
一方で、アジア太平洋地域は世界市場を牽引する最大の成長エリアです。特に中国は製造拠点と物流需要の両面で優位にあり、政策的支援のもとで自動化設備の導入が進んでいます。日本、韓国、インドなども物流効率化を国家戦略として推進しており、高性能選別装置の需要が急増しています。南米、中東、アフリカもインフラ投資の進展により今後成長が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、物流選別装置市場を多面的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の市場規模、販売数量、売上高を算出し、タイプ別（フラット選別装置、クロスベルト選別装置、チルトトレイ選別装置、その他）および用途別（食品業界、非食品業界）に分類しています。
2. 産業分析
政策、規制、技術革新、消費者行動、企業投資動向などを総合的に評価し、業界全体の構造と課題を明確化しています。
3. 地域分析
地域ごとの経済状況、物流インフラ、政府支援、投資環境などを比較し、地域ごとの成長機会を特定しています。