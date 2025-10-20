ベビーフード市場は、プレミアム栄養と拡大する世界的な需要に支えられ、2033年までに1317億米ドルに達すると予測されている。
ベビーフード市場は2024年に約800億米ドルと評価され、2033年までに1,317億米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.7％となる見込みである。この成長は、先進国および新興市場全体で、便利で栄養バランスの取れたベビーフード製品に対する消費者需要の高まりによって推進されています。
ベビーフード市場産業は、乳幼児の栄養要求を満たすために設計された幅広い製品群を包含する。主要製品カテゴリーには、調製粉乳、調理済みベビーフード、乾燥ベビーフード、その他の特殊乳児栄養製品が含まれる。乳製品ベースの製品が引き続き主要セグメントを維持すると予想される一方、瓶詰めベビーフードの普及拡大と乾燥ベビーフード形態への関心の高まりが市場全体の成長に寄与する見込みである。
市場のダイナミクスとドライバー
市場拡大の主な要因の1つは、世界の労働力への女性の参加の増加です。 より多くの母親が雇用に入るにつれて、幼児のための家庭料理の準備のための時間制約が増加し、すぐに使用できる、栄養的に完全な離乳食製品の需要を後押ししています。 国際労働機関のデータによると、世界の女性労働力参加率は1990年の51.2％から2019年には55.5％に上昇しました。 イギリスでは、2021年9月に母親の75.6％が雇用され、2018年の74％から増加しましたが、インドの女性労働力は2021年に19.23％に拡大しました。 ベビーフード製品によって提供される利便性は、働く親が時間や品質に妥協することなく、乳児のための適切な栄養を確保することを可能にする。
市場の課題
堅調な成長にもかかわらず、製品の安全性と品質に関する懸念は、世界の乳児用食品市場にとって依然として重要な拘束力を持っています。 ヒ素、鉛、カドミウムなどの有害物質による汚染の事例は、消費者の信頼を損なうことがあります。 たとえば、米国食品医薬品局（FDA）は、2022年に有毒金属のレベルが高い特定の乳児用食品に関する警告を発行しました。 信頼を維持するためには、製造業者は厳格な品質管理措置を実施し、製品に有害な化学物質が含まれていないことを確認する必要があります。これは、長期的な市場成長を維持するために重要です。
新たな機会
ベビーフード市場の区分は親がますます彼らの幼児のための化学薬品なしの、栄養豊富な選択に優先順位を付けると同時に急速な成長を目撃して 可処分所得の上昇と有機栄養の利点に対する意識は、この分野への投資を奨励しています。 企業は、消化器系の健康、脳の発達、アレルギー予防、赤ちゃん主導の離乳を対象とした専門製品に焦点を当てています。 例えば、Greays Peak Capitalが買収したNurturMeのような新興企業は、健康的な消化と栄養豊富なスナックを強調しており、有機ベビーフードへの関心をさらに高めています。
主要企業のリスト：
● Sun-Maid Growers of California
● Mead Johnson & Company, LLC.
● Abbott Laboratories
● Hero AG
● Perrigo Company plc
● Royal FrieslandCampina N.V.
● Nestle S.A.
● Bellamys Organic Pty Ltd
● Danone S.A.
● The Hain Celestial Group, Inc.
● Other Prominent Players
