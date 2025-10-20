世界のサステナブルマネジメントソフトウェアおよびサービス市場は、ESG規制と企業説明責任の動向により、2032年までに31億7000万米ドルを超えると予測されています。

