″身に着けた瞬間に『自分』という物語のヒロインに”＿＿Risa Magli(リサマリ)が2025年クリスマスコフレを発表

毎年、多くのお客様からご好評いただいているリサマリ下着のクリスマスコフレ。11月19日（水）発売に先駆けて、10月27日（月）から、直営店、ECストアにてご予約を開始いたします。

1年間頑張った自分へのご褒美にホリデーシーズン限定のランジェリーギフトを贈ってみませんか。

ギフトBOXをお部屋に見立てた2025年クリスマスビジュアルは全てのお客様「気持ち」と「環境」にフィットすることをテーマにクリエイティブ

商品概要

クリスマスコレクションは、ルビー、アリーナ、ジュエリーの3シリーズ

全シリーズにワイヤーブラ、ノンワイヤーブラ、カーディガン、ランジェリー、ガーターベルト、ショーツ2型～4型（一部5型）など多彩なラインナップと思わず手に取りたくなるサイド、バックスタイルまでこだわった魅力溢れるデザインを展開しています。



・ルビー

商品テーマ：最高の私に出会うための魔法ランジェリー

リボンやモミの木、ラメ糸で豪華に描かれた雪の結晶などクリスマスオーナメントをモチーフにしたレースを使用し、リサマリらしい華やかなクリスマスの世界観を詰め込みました。

・シリーズ名：ルビー SWEETIFULな優しい気持ちで癒される物語のヒロインに・アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：クリーム・アイテム：リボンショーツ ・カラー：クリーム・アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：レッド・アイテム：スリップ ・カラー：レッド・アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：グリーン・アイテム：カーディガン ・カラー：グリーン

・アリーナ

商品テーマ：心を満たす最高のご褒美

宮殿の装飾をシャンデリアのような曲線をレースで表現しました。

ワンカラー調の中にあふれる繊細さと小さなお花の可愛らしさがポイント。

たっぷりしたレースを使用したロングドレスも注目のアイテムです。

・シリーズ名：アリーナ 優雅なエナジーで満たされる心麗しい物語のヒロインに・アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：レッド・アイテム：ドレス ・カラー：レッド

・アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：ホワイト・アイテム：カーディガン ・カラー：ホワイト

アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：ブルーアイテム：タップパンツ（キャミソールとのSET販売） ・カラー：ブルー

・ジュエリー

商品テーマ：この一枚がわたしに自信を与えてくれる

クリスマスに華やかさを彩るスワッグや壁飾りをモチーフにし、様々な手法を駆使したアップリケで立体感贅沢にラメ糸を使用した豪華なシリーズです。新しいアイテムとしてベビードールセットも登場しています。

・シリーズ名：ジュエリー 静寂の中に煌めく輝きをそっと身に着けて＿自信と真の強さを持つヒロインにアイテム：ワイヤーブラ カラー：ブラックアイテム：ガーターベルト カラー：ブラックアイテム・ワイヤーブラ ・カラー：レッド・アイテム：スペシャルリボンショーツ ・カラー：レッド・アイテム：ワイヤーブラ ・カラー：ホワイト・アイテム：スリップ ・カラー：ホワイト

直営店では選ぶ楽しさ溢れる5種類のセットを販売

クリスマスコフレ概要奥：イラストレーターJIJIさんとコラボした華やかななギフトBOX 手前3種：各シリーズと同じレースを使用したノベルティ

ブラアイテム、セレクトアイテム、ランジェリーアイテムそれぞれからカスタマイズできる自由度高い

、クリスマスコフレをお作りいただけます。

・フェアリーセット

・プリンセスセット2種

・ヒロインセット2種

各シリーズ毎にノベルティとイラストレーターJIJIさんとコラボしたギフトボックス、メッセージカードをプレゼントいたします。

またご予約特典としてネイルケアオイルをプレゼントいたします。

※プレゼントは無くなり次第終了

※詳細は【URL】 https://store.world.co.jp/s/brand/risa-magli/news/085480/

に掲載

ECストアイベント開催内容

予約特典：ネイルケアオイル

以下の対象ストアでは同シリーズ内をご購入で割引特典を実施いたします。

▼対象ストア

ワールド オンラインストア・楽天ショップ リサマリ・リサマリ Yahoo!店

クリスマス各シリーズ内の商品を自由に組み合わせ、ご購入いただいたお客様にお得な特典を実施いたします。

3点ご購入で15％OFF・4点ご購入で20％OFF・5点以上ご購入で25％OFFとお好きなアイテムの組み合わせが可能。

▼本日ブランド内NEWSにて詳細情報とアイテムを掲載

【URL】 https://store.world.co.jp/s/brand/risa-magli/news/085480

▼10月27日（月）よりワールドオンラインストアリサマリ内にて特設ページ『My Christmas Heroine Time』が予約開始に伴い公開されます。

それぞれのシリーズの魅力とコーディネートイメージを楽しめるコンテンツをご用意しております。

【URL】https://store.world.co.jp/s/brand/risa-magli/feature/christmasgift2025/

▼予約期間

10月27日（月） ～11月18日（火）

ECストアは10月27日（月）12:00以降のご注文分より対象となります。

▼販売期間

11月19日（水） ～12月7日（日）

▼内容

ECストアでもご予約特典として、同シリーズアイテム3点以上ご注文で『ネイルケアオイル』をプレゼントいたします。

※異なるシリーズでの複数のご購入は対象外となります。

※複数シリーズご購入でも1注文につき、予約特典は1個のプレゼントとなります。

※予約特典は数量限定のためなくなり次第終了となります。当選は発送をもってかえさせていただきます。

※ECストアではイベント期間中、ギフトラッピングは承っておりませんのでご了承ください。

【イラストレーターJIJIプロフィール】

イラストレーターJJさんをお迎えし、リサマリのクリスマスの世界観を表現 ギフトボックス、ショッパー、メッセージカードデザインに使用

《なりたい女性像や優しくて幸せなイラスト》をコンセプトにiPadで大人可愛い世界観を描くイラストレーター。エレガントさや可愛さ、女性らしさにもさまざまな見え方があるという想いからJIJIのイラストは、さまざまなタッチを用いて幅広く描かれています。

【 商品のお取り扱い 】

■全国直営店舗

■オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/risa-magli/

【 Social Media 】

【公式LINE】

https://page.line.me/dco1702e?oat__id=1320578&openQrModal=true(https://page.line.me/dco1702e?oat__id=1320578&openQrModal=true)

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/risamagli_official/

【公式X】

https://x.com/RisaMagli_news

【公式YouTube】

https://www.youtube.com/channel/UCsrBR-f_Quaw1zHMkeTI0ug

【公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@risamagli_official

【Brand Concept】上品なコンテポラリーをベースにしながら、適度にトレンドを取り入れた、可愛らしさと女性らしさを表現したインナーブランドです。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ケーズウェイ（株式会社ワールドの100% 子会社）

・代表者：阪本 敏之

・所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町18-34

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/