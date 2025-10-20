羽田空港から富士山の玄関へダイレクトアクセス訪日外国人観光客の滞在動向、ニーズに対応し富士山行高速バスダイヤ改正および平日便運行再開

富士急行株式会社

富士急グループの株式会社フジエクスプレス（本社：東京都港区／代表取締役：野出 直輝）は、現在土休日便を運行しております高速バス「羽田空港・品川駅～富士急ハイランド・河口湖・富士山駅」線について、2025年11月1日（土）よりダイヤの改正を行い、11月4日（火）からは平日便の運行も再開いたします。

近年、訪日外国人観光客が急増しており、特に富士山・富士五湖エリアは人気の観光地として国内外から注目を集めています。この度の平日便運行再開により、羽田空港から富士五湖エリアへの乗換なしの直通アクセスを平日にも拡大し、より快適で便利な移動手段を提供いたします。これにより、羽田空港到着後に煩わしい乗換なく富士山エリアへ直行でき、利便性が大幅に向上します。

また、限られた滞在時間の中で富士山周辺を観光するお客様は、ダイレクトアクセスの拡充により柔軟に旅の予定を組むことが可能となります。日本を代表する観光地である富士山の玄関口・河口湖を直結し、富士山観光の新たな需要創出と世界各国からのお客様に喜んでいただける交通インフラの拡充を実現いたします。

■運行概要

1.運行開始

2025年11月1日（土）～

※毎日運行／1日1便（平日運行再開）

2.路線名称

羽田空港・品川駅～富士急ハイランド・河口湖・富士山駅線

3.運賃

区間運賃（大人／小人）

羽田空港～河口湖／富士山駅

片道：3,300円／1,650円

品川駅～河口湖／富士山駅

片道：2,300円／1,150円

4.ダイヤ:

＜羽田空港発＞

08:50 羽田空港第3ターミナル 発

09:00 羽田空港第2ターミナル 発

09:05 羽田空港第1ターミナル 発

09:35 品川駅港南口 発

11:30 富士急ハイランド 着

11:40 河口湖駅 着

11:47 富士山駅 着

＜河口湖駅発＞

14:30 富士山駅発

14:40 河口湖駅発

14:50 富士急ハイランド発

16:43 品川駅港南口 着

17:15 羽田空港第2ターミナル 着

17:20 羽田空港第1ターミナル 着

17:27 羽田空港第3ターミナル 着

※中央道小形山～下吉田までの中央道バス停は通過いたします。

5.予約サイト

発車オーライネット :https://secure.j-bus.co.jp/hon

■会社概要

社名：株式会社フジエクスプレス

代表者：野出 直輝

設立：1997年9月8日

所在地：東京都港区芝浦4丁目20番47号

事業内容：旅客自動車運送事業

旅行業・不動産賃貸業

株式上場：非上場

公式ＨＰ：https://www.fujiexpress.co.jp/