自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』を提供する株式会社B4Aが、事業成長に伴いオフィス拡大 ～2025年9月より渋谷プライムプラザへ移転～

株式会社B4A

この度、自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』を提供する株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）は、事業成長に伴う従業員数増加に応じるため、オフィスを拡大移転いたしました。

オフィス移転の背景

B4Aは先進的な機能の継続的なリリースにより、業界でのシェアを急速に伸ばしています。特に各機能の有用性、高いユーザビリティ、そして安定性は多くのクリニック経営者やスタッフの皆様から高い評価をいただいております。その結果、昨年には自由診療向け電子カルテの導入クリニック数でNo.1[※]を獲得し、現在では500院以上のクリニックに導入されています。事業成長と従業員の増加に伴い、この度オフィスを渋谷プライムプラザに移転いたしました。

今後も業界をリードする先進的な機能を提供し続けることで、自由診療クリニックの業務効率化とスタッフの負担軽減に貢献します。また、クリニックを訪れるお客様の来院体験の質と満足度向上を果たして参ります。

◇現在B4Aでは業界最先端のツールでありつづけるために尽力してくれる新たなメンバーを募集しております。詳しくはこちらをご覧ください。

https://jobs.b4a.co.jp/

新オフィス概要

＜住所＞

〒150-0044

東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

＜アクセス＞

京王井の頭線「神泉」駅より 徒歩3分

JR埼京線・山手線「渋谷」駅より 徒歩7分

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年10月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売