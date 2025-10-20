RNA干渉（RNAi）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月15に「RNA干渉（RNAi）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。RNA干渉（RNAi）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
RNA干渉（RNAi）市場の概要
RNA干渉（RNAi）市場に関する当社の調査レポートによると、RNA干渉（RNAi）市場規模は 2035 年に約 285億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の RNA干渉（RNAi）市場規模は約 72億米ドルとなっています。RNA干渉（RNAi）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 14.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、RNA干渉（RNAI）市場シェアの拡大は、siRNA治療薬の承認件数の増加と適応拡大によるものです。RNAiが研究段階から有効な治療薬へと移行していることは、大きなトレンドとなっています。当社のレポートでは、ONPATTRO、GIVLAARI、Leqvioなど、過去10年間およびここ10年間における治療薬の承認件数の増加が示されています。さらに、これらの承認は、規制上の不確実性が、開発者と保険支払者にとって予測可能な経路へと変化していることを示唆しています。
RNA干渉（RNAi）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rna-interference-rnai-market/80905
RNA干渉（RNAI）に関する市場調査では、デリバリープラットフォームの成熟により市場シェアが拡大することが明らかになっています。主要な技術的障壁はデリバリーの信頼性の低さですが、標的デリバリー技術の成熟と規制当局の承認により、この課題は解消されるでします。デリバリー技術の進歩により、RNAiはニッチな治療法からプライマリケアに適した治療法へと転換する準備が整っています。この技術革新により、対象患者層が拡大し、市場に商業パイプラインが創出される見込みです。
しかし、今後数年間は開発コストの高さが市場の成長を抑制すると予想されています。RNAi薬の開発には、研究、臨床試験、生産に多額の資金が必要です。安定した効果的なRNA分子の開発と高度なデリバリーシステムの複雑さが開発コストを押し上げます。また、臨床検証と規制遵守という課題もあり、多くのリソースを消費します。これは中小企業にとってはコストが高すぎる可能性があり、新規競合企業の参入を遅らせ、RNAiを高リスクで潜在的に高収益の資本集約型分野にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332108&id=bodyimage1】
RNA干渉（RNAi）市場セグメンテーションの傾向分析
RNA干渉（RNAi）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、RNA干渉（RNAi）の市場調査は、分子タイプ別、アプリケーション別、送達技術別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
RNA干渉（RNAi）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-80905
RNA干渉（RNAi）市場は、アプリケーション別に基づいて、腫瘍学、遺伝性疾患、心血管代謝疾患、神経変性疾患、感染症に分割されています。これらのうち、遺伝性疾患分野は予測期間中に成長が見込まれています。RNA干渉（RNAi）市場の重要な部分は遺伝性疾患分野であり、特定の遺伝子の改変に関連する疾患の治療を目指しています。RNAi療法は、特定の遺伝子サイレンシングをもたらし、根本的な遺伝子欠陥を治療します。希少遺伝性疾患の治療におけるRNAiの成功は、GivlaariやOxlumoなどの承認薬によって実証されています。この分野の市場成長は、診断能力の向上と未充足の臨床ニーズによって依然として牽引されています。
RNA干渉（RNAi）市場の概要
RNA干渉（RNAi）市場に関する当社の調査レポートによると、RNA干渉（RNAi）市場規模は 2035 年に約 285億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の RNA干渉（RNAi）市場規模は約 72億米ドルとなっています。RNA干渉（RNAi）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 14.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、RNA干渉（RNAI）市場シェアの拡大は、siRNA治療薬の承認件数の増加と適応拡大によるものです。RNAiが研究段階から有効な治療薬へと移行していることは、大きなトレンドとなっています。当社のレポートでは、ONPATTRO、GIVLAARI、Leqvioなど、過去10年間およびここ10年間における治療薬の承認件数の増加が示されています。さらに、これらの承認は、規制上の不確実性が、開発者と保険支払者にとって予測可能な経路へと変化していることを示唆しています。
RNA干渉（RNAi）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rna-interference-rnai-market/80905
RNA干渉（RNAI）に関する市場調査では、デリバリープラットフォームの成熟により市場シェアが拡大することが明らかになっています。主要な技術的障壁はデリバリーの信頼性の低さですが、標的デリバリー技術の成熟と規制当局の承認により、この課題は解消されるでします。デリバリー技術の進歩により、RNAiはニッチな治療法からプライマリケアに適した治療法へと転換する準備が整っています。この技術革新により、対象患者層が拡大し、市場に商業パイプラインが創出される見込みです。
しかし、今後数年間は開発コストの高さが市場の成長を抑制すると予想されています。RNAi薬の開発には、研究、臨床試験、生産に多額の資金が必要です。安定した効果的なRNA分子の開発と高度なデリバリーシステムの複雑さが開発コストを押し上げます。また、臨床検証と規制遵守という課題もあり、多くのリソースを消費します。これは中小企業にとってはコストが高すぎる可能性があり、新規競合企業の参入を遅らせ、RNAiを高リスクで潜在的に高収益の資本集約型分野にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332108&id=bodyimage1】
RNA干渉（RNAi）市場セグメンテーションの傾向分析
RNA干渉（RNAi）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、RNA干渉（RNAi）の市場調査は、分子タイプ別、アプリケーション別、送達技術別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
RNA干渉（RNAi）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-80905
RNA干渉（RNAi）市場は、アプリケーション別に基づいて、腫瘍学、遺伝性疾患、心血管代謝疾患、神経変性疾患、感染症に分割されています。これらのうち、遺伝性疾患分野は予測期間中に成長が見込まれています。RNA干渉（RNAi）市場の重要な部分は遺伝性疾患分野であり、特定の遺伝子の改変に関連する疾患の治療を目指しています。RNAi療法は、特定の遺伝子サイレンシングをもたらし、根本的な遺伝子欠陥を治療します。希少遺伝性疾患の治療におけるRNAiの成功は、GivlaariやOxlumoなどの承認薬によって実証されています。この分野の市場成長は、診断能力の向上と未充足の臨床ニーズによって依然として牽引されています。