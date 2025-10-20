AI×コンサル事業創出プログラム「AXIS Matching Accelerator Program」

アクシスコンサルティング株式会社

アクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、スタートアップ・ブレイン株式会社（本社：東京都墨田区/代表取締役：堤 孝志）、パーソルイノベーション株式会社『TECH PLAY』（以下、TECH PLAY 本社：東京都港区/代表取締役社長：大浦 征也）の協力のもと、コンサルタントの創業を支援する伴走型事業開発プログラム「AXIS Matching Accelerator Program」（以下、本プログラム）を共同で実施しています。



このたび、2025年9月9日（火）に開催したイベント「生成AI×起業時代に、コンサル出身者が直面する課題と突破口 ― いま、構想を現実に変えるとき」のアーカイブ動画とレポート記事を公開しました。あわせて、エントリー希望者を対象とした無料相談会を新たに開始いたします。

■「AXIS Matching Accelerator Program」について

本プログラムは、起業を目指す方がAIを活用して社会課題を解決するビジネスを生み出すことを目的としています。アクシスコンサルティングが主催し、スタートアップ・ブレインおよびTECH PLAYと連携して、リーンローンチパッドやトップ起業家によるメンタリングを通じて、アイデアから創業までを一貫して支援します。

■応募要項

応募期間：2025年8月1日（金）～2025年10月31日（金）午後5時

テーマ：AIを活用した事業アイデア（BtoB／BtoCともに歓迎、自由テーマ）

応募資格：

・AIを活用した新規事業・起業に関心がある方

・本プログラム全体（書類審査～リーンローンチパッド～Demo Day）に継続参加可能な方

応募方法：エントリーフォームに必要事項を記入し、企画アイデアシートをアップロード

賞金： 優勝チーム：賞金300万円 ／上位4チーム：各チーム50万円



▼各種URLのご案内

・本プログラム詳細：https://bd.techplay.jp/axis-amap

・資料請求URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz5fVMfpADFGAZiRcnZM3htROpt5YP1MrIIy6Lda6oufdzvA/viewform

・応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EofKRaKcjrSIc6yIOAIcV3AOkH82xQmahJOz8X97SYi3qQ/viewform

■スケジュール

・2025年8月1日（金）～2025年10月31日（金）午後5時：エントリー＆アイデア提出

・2025年12月中：書類審査 結果発表＆プログラム通過チームへのご案内

・2026年1月～3月上旬：リーンローンチパッド１.

・2026年3月7日（土） 午後1時～午後5時：Demo Day #1 [中間発表｜応募者8チームの中から4チーム選出]

・2026年3月中旬～5月下旬：リーンローンチパッド２.

・2026年6月13日（土）午前9時～午後12時30分：Demo Day #2 [最終発表]

■「生成AI×起業時代に、コンサル出身者が直面する課題と突破口 ― いま、構想を現実に変えるとき」イベント アーカイブ動画およびレポート記事のご紹介

2025年9月9日（火）に開催されたイントロダクションでは、AI技術を活用した最新事例の紹介や第一線で活躍中の起業家の体験談を交え、起業を志す方に向けたプログラム全体の説明を行いました。当日のアーカイブ動画およびレポート記事は公式サイトよりご覧ください。

・公式サイトURL：https://bd.techplay.jp/axis-amap

■エントリー希望者向け無料相談会の概要

エントリーを検討中の方に向けて、無料相談会を開催します。AXIS Matching Accelerator Program 運営事務局がアイデアのブラッシュアップや応募に関する質問にお答えし、エントリーを後押しします。

・開催形式：オンラインミーティング（Zoom、Google Meetなど）

・対象者：本プログラムへのエントリーを検討している方

・参加費：無料

・申込方法：公式サイトの専用フォームより事前申込（URL：https://forms.gle/1FggQVJNwbPS13m78）

■会社概要

スタートアップ・ブレイン株式会社について（https://startupbrain.jp/）

スタートアップ・ブレイン株式会社は、「Seed Acceleration Partner」としてシード期・アーリー期のスタートアップの成長を伴走支援しています。資金提供にとどまらず、事業開発や経営戦略の立案、ネットワーク構築、メンタリングなど、多面的な支援を行い、起業家が事業アイデアを実現し、持続的な成長を遂げることを後押ししています。特にAIをはじめとした先端テクノロジー領域に注力し、社会課題を解決する新規事業の創出に取り組んでいます。

パーソルイノベーション株式会社について（https://persol-innovation.co.jp/）

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。

『TECH PLAY Branding』について （https://business.techplay.jp/recruit）

『TECH PLAY Branding』は、『TECH PLAY』がもつテクノロジー人材へアプローチができる、エンジニア向け採用ブランディングサービスです。大手企業からスタートアップまで、500社以上のエンジニア採用を支援しています。TECH業界に精通したメンバーが戦略策定から採用ブランディングまで一気通貫でサポートします。

アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：164名（2025年9月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/

■本プログラムに関するお問い合わせ先

AXIS Matching Accelerator Program 運営事務局

axis_amap@persol-innovation.co.jp