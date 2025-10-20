第2回　［九州］ 半導体産業展 ２日間で13,640名が来場し、大盛況のうちに開催終了！次回は2026年9月30日・10月1日に、さらに規模を拡大して開催

株式会社イノベント

[九州]半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人(九州大学名誉教授)／運営：(株)イノベント）は、2025年10月8日(水)・9日(木)の2日間、マリンメッセ福岡A・B館（福岡県福岡市）にて、半導体産業に特化した展示会「第2回 [九州]半導体産業展」を関係各所の多大なるご支援のもと、盛大に開催いたしました。

公式ホームページ： https://k-semi.jp/(https://k-semi.jp/)

398社の企業が出展した本展示会は、開催前に10,000名の来場を見込んでおりましたが、予想を大きく上回り、2日間で13,640名の皆様にご来場いただきました。今回初開催の「第1回［九州］次世代物流展」との同時開催で、会場は現状と今後の九州に期待と関心を寄せる半導体・物流、両業界関係者の熱気に包まれ、盛況のもと閉幕となりました。

■来場者数

1日目 来場者数：7,174名

2日目 来場者数：6,466名

合計：13,640名

（同時開催展との延べ人数）

「開会テープカット式」を開催

開催初日の10月8日(水)には、自由民主党 半導体戦略推進議員連盟 名誉会長 甘利 明 様、熊本県知事 木村 敬様、国土交通省 大臣官房審議官 木村 大 様をはじめ、多くのご来賓をお迎えし、開会テープカット式を行いました。式典では、九州における半導体産業のさらなる発展への期待が表明され、本展への熱い注目が集まりました。

ご参列来賓

- ［九州］ 半導体産業展実行委員会 実行委員長 / 九州大学 名誉教授 安浦 寛人- 自由民主党 半導体戦略推進議員連盟 名誉会長 甘利 明 様- 熊本県知事 木村 敬 様- 福岡県副知事 大曲 昭恵 様- 経済産業省 九州経済産業局 局長 星野 光明 様- 一般社団法人九州経済連合会 会長（九州電力(株)会長） 池辺 和弘 様- 一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)社長） 山口 宜洋 様- 駐福岡大韓民国総領事館 副総領事 丁 昶源 様 【韓国】- 工業技術研究院(ITRI) VP/産業科学技術国際戦略所 所長 林 昭憲 様 【台湾】- 九州大学大学院 システム情報科学研究院 教授 湯浅 裕美 様 【講師代表】- 株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員 平田 慶介 様【九州・沖縄地銀連携（Q-BASS）代表】- 国土交通省 大臣官房審議官 木村 大 様- 福岡市副市長 光山 裕朗 様- 国土交通省 九州運輸局 交通政策部 部長 大久保 栄作 様- 公益社団法人福岡県トラック協会 副会長（福岡運輸(株)社長） 富永 泰輔 様- 一般社団法人全国軽貨物協会 九州代表幹事 古森 敬三 様- 博多港運協会 会長（相互運輸(株)会長兼社長） 八尋 由紀 様- 福岡県倉庫協会 会長（福岡倉庫(株)社長） 富永 太郎 様- 北九州エアターミナル株式会社 代表取締役専務 小島 良俊 様- 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 林田 浩一 様- リードテック株式会社 代表取締役 前田 春紀 様

■次回は2026年9月末に開催いたします。

● 展示会名 ： 第3回 ［九州］半導体産業展

● 公式ホームページ ： https://k-semi.jp/

● 会期 ： 2026年9月30日(水)・10月1日(木)

● 会場 ： マリンメッセ福岡A・B館＋博多国際展示場＆カンファレンスセンター

（ https://www.hakata-ieh.jp/ ）

● 主催 ： ［九州］半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人）

● 事務局 ： (株)イノベント（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）

● お問合せ ： ［九州］半導体産業展 実行委員会事務局（(株)イノベント内）

TEL：03-6812-9422 メール：k-semi@innovent.co.jp

● 同時開催展 ：第１回 ［九州］次世代エネルギー展 https://k-ene.jp

次回の出展申込を受け付けております

- 現在、出展社を募集中です。半導体産業に特化した本展にぜひご出展ください。なお、12月末日まで早期割引をご用意しております。

【初開催】エネルギー産業に特化した展示会「第1回［九州］次世代エネルギー展」を同時開催いたします。

公式ホームページはこちら https://k-ene.jp(https://k-ene.jp)

