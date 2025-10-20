さらば青春の光・森田「サイ一頭分」の額を貸している後輩芸人の許しがたい所業に悲痛な叫び！ミキ・亜生「5時間以上になると…」“地元の先輩”芸人のギャラ事情を暴露するも…『チャンスの時間』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#333を、10月19日（日）夜11時より放送いたしました。

■借金癖、冷淡な態度、他人事のような笑顔…心を無くした相席スタート・山添の本性が明らかに！

10月19日（日）放送の#333では、多額の借金を重ね、“心が無くなる病”＝「心無病」にかかってしまったお笑いコンビ・相席スタートの山添寛を救うべく、緊急企画「今山添が危ない！心を取り戻せ！『心無病』山添救出スペシャル！」を実施しました。スタジオには、山添を知り尽くす相席スタート・山崎ケイ、さらば青春の光・森田哲矢、ダイタク、ミキ・亜生が集結。芸人たちの証言から山添の本性が次々とあぶり出される展開となりました。

ダイタク・吉本大が同期芸人に聞いたエピソードから「山添の中に、もう一人の山添がいる」説が浮上すると、「僕より権力を持っています」「お金を借りてこいって言っているのは“あいつ”です」と、“もう一人の自分”を肯定し、被害者のような表情を浮かべた山添。これに山崎が「ずるくないですか？」と、森田も「このムーブが一番怖い」「お前があいつで、あいつがお前や！」と声を荒げる事態となりました。

■ミキ・亜生「5時間以上になると高くなる」、“地元の先輩”芸人のギャラ事情を暴露するもまさかの反撃で撃沈

また、亜生は山添と物件ロケで共演する際、番組スタッフから「（山添は）ロケが5時間以上になると（ギャラが）高くなる」と聞いたと告白。「1時間単位で高くなるから、とにかく巻かなければいけない」「物件（ロケ）朝の6時から行っている」と不満をもらした亜生でしたが、山添から「焦ってエピソード作ったんか？」「亜生は『チャンスの時間』では非常にかかっています」と反撃され、形勢逆転されることに。予想外な流れに亜生は「エグい」「これはなしやわ」と抗議しました。

■さらば青春の光・森田「サイ一頭分」の額を貸している後輩芸人の許しがたい所業に悲痛な叫び「“心無”の奴しか無理」

さらに、山添に「サイ一頭分」「個人でボウリングのレーンを作る時に2レーン作れる額」の金額を貸していると明かした森田は、山添から「ちょっと相談があるんです」と連絡が来た時点で金の話だと察して、「100万でええか？」と男気を見せたところ、山添から「150は？」と返ってきたと明かします。「グッと堪えて『150って言ってくるってことは200やな？』って（返した）」と、再び男気を見せた森田に、山添から驚きの返事が来たと言い…。山添の所業を、森田は「“心無”の奴しか無理」と断言し、スタジオゲストとして出演したモデルでタレントのゆうちゃみ、ゆい小池も「ほぼ詐欺」「関わりたくない」とドン引きしました。

■ゆうちゃみ、純粋だったころの相席スタート・山添と元カノのデート秘話に「愛おしい」

そして、山添の感情を取り戻すための治療として、ラグビー芸人・しんや、お笑いコンビ・そいそ～すがネタを披露し、高校時代の元カノで元プロレスラーの赤井沙希も登場。「律儀でハートフルな人やん」「どうしたん？」と心配した赤井は、「高校時代に行ったデートで街中の人にアテレコとかして私を楽しませてくれた」「海遊館でお魚にもアテレコして…」と思い出話を披露します。ゆうちゃみも思わず「愛おしい」とコメントする山添が純粋だった頃のエピソードが明かされ、山添の表情にも変化が現れましたが…。「アドレナリンが足りひんくなったらいつでも言ってね。私元レスラーやから」と告げた赤井が、まさかの荒療治を決行。森田も「こんな焦ってる山添初めて」と驚く展開が山添を待ち受けていて…。芸人一同が「赤井ちゃんありがとう！」と歓喜の声を上げた衝撃の結末とは！？

■「炎上が怖くて飲みの場にいけない」“ピュアすぎる”キャラに悩む森脇梨々夏、千鳥・大悟の言葉に涙

番組ではさらに、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」も放送。仕掛け人のタレント・森脇梨々夏が自身の“ピュアすぎるキャラ”について悩みを打ち明けました。

「SNSの炎上が怖くて飲みの場にいけなくなった」「世間の声を気にしちゃって…」と明かした森脇に、大悟は「かわいそうに。世間の声じゃないよ？」と優しく語りかけます。そして「街中で知らんおっさんが『お前ピュアちゃうんか』って声を荒げて言ってきたとする。『あのおっさんの話聞かんとこ』ってなるやん。なんでネットになるとそいつの声を信じちゃうのか？」と本質をついた大悟に、森脇は「確かに」と納得しました。また、「“ピュア”を抜きで呼んでくださるのかな…」と不安をもらした森脇に、大悟は「自分らしくやった方が成功しても失敗してもいいんじゃない？」とし、身近な人たちが本当の自分をわかっていてくれれば「キャラクターで思いっきりやっちゃってもいい」とアドバイス。森脇が「めちゃくちゃ楽になりました」と涙する場面もあり、大悟は「ピュアでいることはいいことやから、泣きたい時は泣いて、笑いたい時は笑って、それが一番いいと思うよ」とエールを送りました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

