鳥貴族初の福袋「トリキの福袋」発売決定 オリジナルグッズとギフト券入り、11月1日より限定3万セットを販売
株式会社エターナルホスピタリティグループ（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：大倉 忠司）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、11月1日（土）より、創業40周年の感謝の気持ちを込めて鳥貴族で初となる「トリキの福袋」を3万セット限定で販売いたします。
■「トリキの福袋」について
ここでしか手に入らないオリジナルの鳥貴族グッズ5点に鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分がセットになったお得な福袋です。
・おでかけトリッキートート
シンプルな柄のトートバックは普段使いにも最適！外側についたポケットにトリッキーを入れると可愛さも倍増します。
サイズ（約）：タテ380×ヨコ340×マチ90mm
・ぬくぬく鳥貴族ブランケット
ひざ掛けにちょうど良いサイズのブランケットです。鳥貴族の定番メニューがプリントされたデザインは周りの視線も釘付け！
サイズ（約）：タテ700×ヨコ1,000mm
・トリッキーのジャガードタオル
トリッキーの絵がプリントされた、吸収性に優れたジャガードタオル。何枚あっても困らない必須アイテム！
サイズ（約）：タテ250×ヨコ250mm
・トリッキーコルクコースター
トリッキーの顔型のコルク製コースター。職場でも家庭でも活用できちゃう嬉しい3枚入り！
サイズ（約）：タテ85×ヨコ93mm
・鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA６メモ
スケッチブックで有名なマルマンとのコラボメモ帳が登場！シンプルなデザインで持ち歩きやすいA6サイズのメモ帳です。
サイズ（約）：タテ132×ヨコ100×厚10mm
・鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分（1000円×3枚）
※ギフト券はお会計ごとに「お1人様1枚まで」利用可能。グループで複数枚使う場合は「クエスト協力」が必要です。
※有効期限6ヶ月
※ギフト券は公式アプリ内で配布される為、事前に鳥貴族公式アプリをダウンロードする必要がございます。
販売時期：2025年11月1日（土）各店舗のオープン時間～12月12日（金）
※無くなり次第終了となります
販売方法：各店舗にて申込チケットを販売
発送時期：2026年1月中旬以降順次発送予定
販売数量：全店30,000セット
販売価格：3,900円（税込）
対象店舗：国内鳥貴族店舗全店（2025年9月末時点でのオープン店舗）
※休業により豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は除きます。
・販売はお1人様1個までとなります。
・商品画像はイメージです。実際のデザインはイメージと異なる場合もございます。
・福袋のオンライン予約やお取り置きはできませんのでご了承ください。
・クーポン券並びに株主優待券を含む値引等はご利用いただけません。
・返品並びに購入キャンセルはできません。
・受取はお客様指定の配送先でのお受け取りとなります。
・海外への発送は承っておりませんので、予めご了承ください。
「鳥貴族」について
税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国663店舗を展開。（2025年9月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。
※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）
＜株式会社エターナルホスピタリティグループ 概要＞
事業内容：グループの経営戦略策定、経営管理及びそれに付随する業務
所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F
代表者：代表取締役社長CEO 大倉 忠司
＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞
事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理
所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F
代表者：代表取締役社長 青木 繁則