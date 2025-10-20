配線しやすい極細＆スモールコネクタのハイスピードHDMIケーブルを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、細く柔らかなスリムケーブルを採用したイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS○Nシリーズ」を発売しました。
ケーブル径をスリム化し、テレビ背面や壁掛け設置などスペースが限られる環境でもスマートに配線できます。
また、機器本体やポートへストレスを与えず、負担を軽減できます。
【掲載ページ】
品名：イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム＆スモール
品番：KM-HD20-SS10N（1m）/KM-HD20-SS15N（1.5m）/KM-HD20-SS20N（2m）
標準価格：2,420円（税抜き 2,200円）～2,970円（税抜き 2,700円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KM-HD20-SS10N
配線しやすい極細ケーブル
ケーブル直径が約2.8mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい極細タイプのHDMIケーブルです。ノートパソコンでの使用時や、オフィスやリビングで目に入りやすい配線もスマートにできます。
小型・軽量なので、ポートに負担がかかりにくい
小型コネクタを採用しており、接続機器のポートにかかる負担を軽減します。
テレビ裏の配線や、ハブなど小型の機器にも使いやすく便利です。
持ち運びにもおすすめ
ケーブルが細く柔らかいため、持ち運びの際に簡単にまとめることができます。
出張用やモバイル用途にもおすすめです。
4K/30Hz、HEC、ARC対応
映像や音声を伝送するだけでなく、イーサネットやオーディオ出力機能などを搭載しています。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
HDMIケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi/index.html
テレビアクセサリ特集
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tv_acc/index.html
4K・8Kテレビ対応おすすめ製品特集
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/4ktv/index.html
長いHDMIケーブル特集（長尺HDMIケーブル）
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/long_hdmi/index.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/KM-HD20-SS10N
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5618-88519e20db20f0b731d5049e507c2105.pdf