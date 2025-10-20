配線しやすい極細＆スモールコネクタのハイスピードHDMIケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、細く柔らかなスリムケーブルを採用したイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS○Nシリーズ」を発売しました。

ケーブル径をスリム化し、テレビ背面や壁掛け設置などスペースが限られる環境でもスマートに配線できます。

また、機器本体やポートへストレスを与えず、負担を軽減できます。

品名：イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム＆スモール

品番：KM-HD20-SS10N（1m）/KM-HD20-SS15N（1.5m）/KM-HD20-SS20N（2m）

標準価格：2,420円（税抜き 2,200円）～2,970円（税抜き 2,700円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KM-HD20-SS10N

配線しやすい極細ケーブル

ケーブル直径が約2.8mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい極細タイプのHDMIケーブルです。ノートパソコンでの使用時や、オフィスやリビングで目に入りやすい配線もスマートにできます。

小型・軽量なので、ポートに負担がかかりにくい

小型コネクタを採用しており、接続機器のポートにかかる負担を軽減します。

テレビ裏の配線や、ハブなど小型の機器にも使いやすく便利です。

持ち運びにもおすすめ

ケーブルが細く柔らかいため、持ち運びの際に簡単にまとめることができます。

出張用やモバイル用途にもおすすめです。

4K/30Hz、HEC、ARC対応

映像や音声を伝送するだけでなく、イーサネットやオーディオ出力機能などを搭載しています。

