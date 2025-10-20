【イベント出展】第46回 所沢市民フェスティバルに出展します

株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役：西村賢治)は、2025年10月25日(土)・26日(日)に所沢航空記念公園にて開催される「第46回 所沢市民フェスティバル」に出展することをお知らせします。

第46回 所沢市民フェスティバル 概要

会期 ：2025年10月25日（土）・26日（日）10:00～16:00（雨天決行）

会場 ：所沢航空記念公園(https://maps.app.goo.gl/rx7zyBJfSvHffxaq5)（〒359-0042 埼玉県所沢市並木1－13）

アクセス ：西武新宿線 航空公園駅 東口より徒歩すぐ

主催 ：所沢市民フェスティバル実行委員会

HP ：https://www.tokofes.com/

入場料 ：無料

当社は埼玉県に、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス INCLU（読み：インクル）、屋内農園型障害者雇用支援サービスIBUKI（読み：イブキ）、ロースタリー型障害者雇用支援サービス BYSN（読み：バイセン）のサテライト型障害者雇用支援サービスを展開しており、県内で約700名の障害者をサポートしています。

20万人以上の来場者で大いに賑わう「所沢市民フェスティバル」にて、障害者の多様な働き方や、スタートラインの『誰もが自分らしく生きる社会』に向けた取り組みについて、楽しみながら知っていただきたく、この度所沢市民フェスティバルに出展いたします。

ブース出展内容

・IBUKIのハーブを使ったカレーを釣ろう！わくわくプール釣りコーナー

・アンケートにご回答いただいた方に！IBUKI&BYSN アソートセットプレゼント（IBUKIオリジナルハーブティー・BYSNオリジナルブレンドコーヒー・IBUKIで育てた野菜など）

・スタートラインってどんな会社？誰もが自分らしく生きるって？パネルツアー

この機会にぜひスタートラインの取り組みを知っていただければと思います。当日はブースでお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしております。

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。