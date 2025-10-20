かっぱ寿司、宮城県名取市の環境フェアにて食育出張授業を実施　～森と海のつながりを学ぶ寿司にぎり体験で子どもたちの環境意識を育む～　名取市とコロワイドグループとの包括連携協定に基づく連携事業として実施

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 山角豪）は、名取市とコロワイドグループとの包括連携協定に基づく連携事業として、2025年10月13日（月）に開催された「環境フェアIN 名取トレイルセンター」にて、小学生等を対象とした食育出張授業「森と海のつながり 寿司にぎり体験」を実施いたしました。

かっぱ寿司を運営するカッパ・クリエイト株式会社では、食のインフラの担い手として、持続可能な社会の発展への貢献と企業価値の向上を目指し、当社がマテリアリティとして掲げている地域・社会への貢献の一環として、小学生等を対象とした食育出張授業を実施しました。

名取市で開催された「環境フェアIN名取トレイルセンター」は、自然との共生をテーマとした地域の環境イベントです。様々な環境学習プログラムや体験型イベントが実施されています。

今回、同イベントにて、名取市とのコロワイドグループ包括連携協定に基づく教育支援活動の一環として、「森と海のつながり」をテーマとした独自のプログラムを提供いたしました。子どもたちに環境保護と食の関係性を体験的に学んでもらい、持続可能な社会への関心を高めることを目的としています。

当日は、地元の小学生等約40名が参加。出張授業を通じて、子どもたちに寿司にぎり体験を楽しんでいただきながら、魚の栄養や海の環境問題など、日々の「食」と「地球環境のつながり」について学ぶ機会を提供いたしました。

【実施概要】

■開催日 ： 2025年10 月13 日（月）

■開催会場： みちのく潮風トレイル 名取トレイルセンター 実習室

■参加対象： 名取市在住の小学生等

■内容：1. 環境学習「森と海のつながり」

2. 寿司にぎり体験

3. まとめ・振り返り

【当日のプログラムと様子】

■環境学習「森と海のつながり」

子どもたちにとって身近な「お寿司」のネタとなる魚がどこに住んでいるのか問いかけることからはじめ、海や川に住む魚たちが、実は山や森と深い関係があることを、クイズ形式で楽しく学んでもらいました。

環境学習の様子

■寿司にぎり体験

授業の一環として、子どもたちは寿司にぎり体験を行いました。

・手洗いの実施

かっぱ寿司で実施している手洗いを実施。食品を扱う際の衛生管理の重要性を学びながら、丁寧に手を洗いました。

手洗いを指導する様子

・寿司にぎり

シャリをにぎるところからスタート。かっぱ寿司の先生たちの手元をマネしながら、形をきれいに整えると、ネタを置いて、「おいしくなーれ、かっぱ寿司！」と元気よく、心を込めて握っていました。

・お寿司の試食

今回は、まぐろ、サーモン、たまごといった人気のにぎりに加え、いくら（軍艦）とえびてまりの計5貫を作りました。自身でにぎったお寿司を食べ、「おいしかっぱ！」と笑顔が溢れていました。

【参加した子どもたちのコメント】

・海や川と山や森が関係しているのをはじめて知った！おいしい魚を食べるためにも自然を大事にしたい！

・お寿司をにぎるの、簡単そうに見えて難しかった。お家でも家族と作ってみたいです！

・自分でにぎったお寿司おいしかった！

【今後について】

今回の出張授業を通じて、子どもたちに寿司にぎりを楽しみながら、魚の栄養や海の環境問題など、日々の「食」と「地球環境のつながり」について学ぶ機会を提供させていただきました。

カッパ・クリエイト株式会社は、「安心・安全な食の提供」や「持続可能な社会の実現」を目指し、今後も食育活動や環境配慮型の取り組みを継続してまいります。

今回のような出張授業をご希望される教育機関様につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

出張授業のお問い合わせ：pr@kappa-create.co.jp

【コロワイドグループのサステナビリティについて】

コロワイドグループでは、サステナビリティ基本方針に従いステークホルダーの期待や要請に応え、持続可能な社会への貢献と企業価値向上を目的に、コロワイドグループとして重点的に取り組むべき５つのマテリアリティ（重要課題）として、「地球環境への貢献」「食の安全・安心の提供」「働く仲間の成長と多様性の尊重」「地域・社会への貢献」「経営基盤の強化」を特定し、これらの取り組みを進めております。

今後も地域・社会との共生を目指し、コロワイドグループとしてのサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

コロワイドグループのサステナビリティ：https://www.colowide.co.jp/sustainability/

リリース内画像素材：https://x.gd/suU1y