6 年連続の快挙：2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) “Voice of the Customer” for Cloud WAAP の Customers’ Choice に選出

アカマイ・テクノロジーズ合同会社オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies(https://www.akamai.com/ja)（NASDAQ：AKAM）は、2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) “Voice of the Customer” for Cloud Web Application and API Protection（WAAP）(https://www.akamai.com/lp/report/gartner-waap-report-2025)において Akamai の WAAPソリューション、Akamai App & API Protector (https://www.akamai.com/ja/products/app-and-api-protector)が Customers’ Choice に選ばれたことを発表しました。今回の選出により、Akamai は 6 年連続で Customers’ Choice に選ばれたことになります。Akamai のソリューションに対しては、99% のお客様が「おすすめする」と回答しています（2025 年 7 月時点の 133 件のレビューのうち、99%）。

※本リリースは2025年10月9日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

Gartner は、WAAP の定義を、ホスティングの場所に関係なく、さまざまなタイプの攻撃から Web アプリケーションや API を保護できるセキュリティソリューションのカテゴリーとしています。「Voice of the Customer」レポートは、実際のユーザーからのレビューを集約したもので、IT 責任者に信頼性の高い視点を提供しています。

Akamai の Application Security 担当 Senior Vice President 兼 General Manager の Rupesh Chokshi は「当社の目標はシンプルです。お客様がどこでビジネスを展開していようと、最も重要なアプリケーションや API を保護することです。Customers’ Choice は完全にお客様からの評価に基づいて選出されるものです。このカテゴリーに再び選んでいただけたということは、ユーザーの皆さまが当社に信頼を置いていることの真の証しである、と確信しています」と述べています。

Akamai のお客様によるレビューの一部を紹介します。

「信頼性、安定性、高性能を備えた素晴らしい製品です。さらに、手厚いテクニカルサポートも利用できます」- Head of Technology（メディア企業）(https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-web-application-and-api-protection/vendor/akamai/product/app-and-api-protector/review/view/5843690)

「 素晴らしいサポートに、タイムリーな対応。チームからの専門的なアドバイスを受けることもできます」- Technical Program Manager（小売企業）(https://www.gartner.com/peer-insights/login/reviews?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fapi%2Fauth%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3Dpi-reviews-web%26state%3DBvASMGYSofhC8RIYn9D8P819TdyC6FJNBGHEFqQ0uaE%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fauth%2Fauthorize-completed%3FrefVal%3Dundefined%26regActivity%3Dread_greater_4_reviews%26regChannel%3Dorganic%26code_challenge%3DdGvGS8uBOAYM5aveJ7f2SclmrUL3mxBZWlJ1U1TtBVU%26code_challenge_method%3Ds256%26step%3D)

「業界最高レベルと言えます。UI は操作がしやすく、必要に応じてカスタマイズできるオプションもあります」- IT Security & Risk Management Associate（保険会社）(https://www.gartner.com/peer-insights/login/reviews?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fapi%2Fauth%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3Dpi-reviews-web%26state%3DTDpqYO4Oq7wYGqGPJH2yRHxTxpDdL2soHYrpamUBbZk%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fauth%2Fauthorize-completed%3FrefVal%3Dundefined%26regActivity%3Dread_greater_4_reviews%26regChannel%3Dorganic%26code_challenge%3DYkt6vrb0JOTp5U8JmtKJ2cfEh8Wwc8gbu-yUofDTvkM%26code_challenge_method%3Ds256%26step%3D)

「Akamai は最高のパートナーです。問題が発生したときの対応も非常に丁寧で、質問にも迅速に回答してくれます」- IT Manager（小売企業）(https://www.gartner.com/peer-insights/login/reviews?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fapi%2Fauth%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3Dpi-reviews-web%26state%3DBfxqKjd6F5weTuNmk3PxMuh0YA7JsNNzoRTRkJU1fmw%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fauth%2Fauthorize-completed%3FrefVal%3Dundefined%26regActivity%3Dread_greater_4_reviews%26regChannel%3Dorganic%26code_challenge%3D21DKGPKveKDh6FfVD8nIOry9E9ByBXIXwVuN9wUIno4%26code_challenge_method%3Ds256%26step%3D)

「Akamai こそが真のマーケットリーダーと言えるでしょう。販売後のカスタマーサービスは他に類を見ないほど優れています」- IT Director（メディア企業）(https://www.gartner.com/peer-insights/login/reviews?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fapi%2Fauth%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3Dpi-reviews-web%26state%3DeGgU6J_tSmsF3tbJKl4r-NRlKzNn5TdvsRCppRzEnqI%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fauth%2Fauthorize-completed%3FrefVal%3Dundefined%26regActivity%3Dread_greater_4_reviews%26regChannel%3Dorganic%26code_challenge%3Dd9FtLpSxvhvhUSum6KpVJ5wwTOgWw8hu0EiWyRvL0as%26code_challenge_method%3Ds256%26step%3D)

「Akamai が提供するパフォーマンスは、サービスにおいても品質においても、15 年間変わらず最高レベルです」- Procurement Director（メディア企業）(https://www.gartner.com/peer-insights/login/reviews?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fapi%2Fauth%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3Dpi-reviews-web%26state%3DcqWIIN-WORXFdAy99eBlxbXlt5Uj5LdK5DRPxCGrpO8%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fauth%2Fauthorize-completed%3FrefVal%3Dundefined%26regActivity%3Dread_greater_4_reviews%26regChannel%3Dorganic%26code_challenge%3Db9AA2s31GYYnYPuLpJqbh6mF-JkFlEIiM6-dp3MJG8I%26code_challenge_method%3Ds256%26step%3D)

Gartner, Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection, Peer Contributions, 2025 年 9 月 30 日。

レポート名は、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」（2020～2021 年）、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection」（2022 年）、「Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection」（2023～2024 年）と変化しています。GARTNER(R) は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、また PEER INSIGHTS(TM) は Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.Gartner Peer Insights の内容は、プラットフォームに記載された各ベンダーに対する個々のエンドユーザーの主観的意見を集めたものであり、事実を表現したものでも、ガートナーおよびその関連会社の見解を表すものでもありません。ガートナー は、本コンテンツに掲載された特定のベンダーまたは製品、サービスを推奨するものではありません。また、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含め、本コンテンツの正確性または完全性について一切の保証を行うものではありません。

Akamai について

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com (https://www.akamai.com/ja)および akamai.com/blog (https://www.akamai.com/ja/blog)をご覧いただくか、X (https://x.com/Akamai_jp)や LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/mycompany/) で Akamai Technologies をフォローしてください。

※AkamaiとAkamaiロゴは、Akamai Technologies Inc.の商標または登録商標です

※その他、記載されている会社名ならびに組織名、ロゴ、サービス名は、各社の商標または登録商標です

※本プレスリリースの内容は、個別の事例に基づくものであり、個々の状況により変動しうるものです