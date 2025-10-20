イオンイーハート 自家製つぶあんのお店『紫あん』秋冬限定！鹿児島県産「安納芋」の大判焼が新登場

イオン株式会社

全国のショッピングセンターで飲食店を展開する株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、『紫あん』にて、鹿児島県産「安納芋」を使用した大判焼を10月22日(水)より期間限定で販売いたします。

『紫あん』は、店内で丁寧に炊きあげるこだわりの自家製つぶあんを使用した甘味を提供する「あん専門店」です。

この度、『紫あん』では、秋のぬくもりを感じる味わいをテーマに、人気のスイーツ素材として注目されている、しっとりとした食感と鮮やかな黄金色が特徴の鹿児島県産「安納芋」のペーストと、自家製つぶあんを組み合わせた大判焼を期間限定で販売いたします。店内で炊き上げた自家製つぶあんは、甘さ控えめに仕上げており、小豆本来の旨みが引き立つやさしい味わいが特徴で、「安納芋」の濃厚でなめらかな甘みと粒あんが口の中でとけ合い、日に日に深まる寒さの中、心も体もほっと温まる味わいをお楽しみいただけます。

大判焼は、熱伝導のよい専用の銅板でひとつひとつ丁寧に焼き上げており、おやつにはもちろん、親しい方への手土産にも喜ばれる、期間限定の一品となっております。

【新商品概要】

大判焼「自家製つぶあんと鹿児島県産安納芋」

鹿児島県産安納芋の濃厚でなめらかな甘みと自家製つぶあんが口の中でとけ合います！

□販売価格：200円(税込)

□販売期間：2025年10月22日(水)～2025年11月25日(火)

（写真はイメージです）

販売店舗『紫あん』6店舗

・葛西店：東京都江戸川区西葛西3-9-19 イオン葛西店1階フードコート

・竹の塚店：東京都足立区竹の塚 6-7-1-101

・柏店：千葉県柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール専門店S館2階

・稲毛店：千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店B1階

・清水店：静岡県静岡市清水区上原1-6-16 イオン清水店1階フードコート

・新茨木店：大阪府茨木市中津町18-1 イオンスタイル新茨木3階フードコート

＊販売状況により終了日が前後する場合がございます。

『紫あん』について

商品詳細はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/special/Murasakian_2510/

『紫あん』では、素材を厳選し、甘さを抑えつつ小豆の風味を引き立たせるため、「渋切り」をしない独自のつぶあんを店内で丁寧に炊き上げています。北海道の恵みが感じられる自家製つぶあんは保存料無添加で、やさしい味わいが特徴です。

■店内釜炊きの独自製法と手焼きの技

店内の専用の釜で高温加熱することで、小豆の皮を破らずに一気に炊き上げ、あえて“渋切り”を行わず、小豆本来の風味と滋味深い味わいを引き出しています。大判焼は、熱伝導の良い専用銅板でひとつひとつ丁寧に焼き上げ、自家製つぶあんを少量の皮生地に差し入れることで、薄皮に仕上げております。

紫あんのサイトはこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/murasakian/

イオンイーハートは、今後も「食」を通じて季節のイベントや旬の食材、地域の特産品を取り入れながら、豊かさや楽しさ、おいしさをお届けいたします。