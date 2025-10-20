Swatch Nines Snow 2026 - 日本初開催決定！

スウォッチグループジャパン株式会社



世界トップクラスのアスリートが集結し、創造性・仲間意識・進化をテーマにした唯一無二のイベントが、アジアで初めて幕を開けます。新たな舞台に合わせて再構築されるコースは、これまで以上に刺激的で、限界を押し広げるトリックが次々と繰り広げられること間違いなし！

日本に誕生する、新たな“遊び場”

2008年のスタート以来、Swatch Ninesは常にアクションスポーツの常識を覆し、進化してきました。

今回の舞台となるニセコ東急グラン・ヒラフは、日本屈指のパウダースノーで知られる名峰・羊蹄山の麓。

ただのロケーション変更ではなく、ライダーたちの創造力を刺激する“新しい遊び場”として、次なるレベルのアイデアとムーブメントが生まれることを期待しています。

ライダー主導のコース設計

Swatch Ninesの代名詞とも言えるのが、ライダー目線で設計された“乗りやすさ”抜群のコース。

今年も、世界のトップアスリートたちが集まる専用ワークショップでアイデアを出し合い、究極のトリックを可能にするセットアップが誕生します。

Swatch Proteamの一員であり、ハーフパイプ界の新星・平野海祝も設計に参加予定。自身のスキルを存分に発揮する姿にも注目です！

さらに、近年のSwatch Ninesで定番となっている“スケート要素”を取り入れたマルチスポーツ融合型のコースも登場予定。進化の舞台が、ここニセコで形になります。

進化は止まらない

新たなロケーション、ライダー主導のコース設計、そしてまもなく発表される豪華ラインナップ。

Swatch Nines Snow 2026は、これまで以上に“自由で、刺激的で、仲間と楽しめる”イベントになること間違いなし！続報をお楽しみに！

イベント概要

日程：2026年4月6日（月）～11日（土）

会場：ニセコ東急グラン・ヒラフ（北海道）

Swatchとスポーツ

スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び：Swatchは1983年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。



Swatchは常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり-そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。



そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクションでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。



Swatchはその初期からアクションスポーツ、アート、音楽の世界に積極的に携わってきたことからも分かるとおり、画期的な方法で思考し行動することを大切にしています。

スケートボードからサーフィン、スノーボードからマウンテンバイクまで、実に幅広くアクションスポーツをサポートしてきました。



1989年に設立されたSwatch Proteamには、各種スポーツの限界に挑戦し、革新性、創造性、自己表現というブランドのスピリットを体現する世界クラスのアスリートたちが名を連ねています。

公式ウェブサイト｜https://www.swatch.com

