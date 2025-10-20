【エクスクリエ】エステー株式会社の「脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン」を運営

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社であるソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨、以下「エクスクリエ」）は、エステー株式会社（本社：東京都新宿区、代表執行役社長：上月 洋、以下「エステー」）が実施する「脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン」の事務局を運営します。本キャンペーンでは、エクスクリエが企画、事務局運営、レポート作成に携わり、エステー株式会社のキャンペーン成功に向けて総合的な支援を行います。

キャンペーン期間は2025年10月20日(月)～2026年1月31日(土)までとなっており、クイズに正解した方の中から抽選で合計25名様に冷凍庫、オーブンレンジ、炊飯器などのキッチン家電が当たります。

●キャンペーン概要

脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン【キャンペーン名】

脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン

【応募方法】

Step1. ブランドサイトから応募フォームへ

Step2. 応募フォームからクイズに回答し、必要事項を入力して応募完了

【賞品と当選者数】

ハイアール168L 前開き冷凍庫 JF-NUF168B・・・10名様

ハイアール オーブンレンジ JM-WFVH26A・・・10名様

ハイアール 5.5合炊きマイコンジャー炊飯器 JJ-M56・・・5名様

【応募期間】

2025年10月20日（月）10:00～2026年1月31日（土）23:59まで

【応募フォーム】

ブランドサイトから応募フォームへアクセスができます。

脱臭炭ブランドサイトはこちら :https://dashutan-kometoban.st-c.co.jp/応募フォームはこちら :https://club-st-dashutan2025.makers-pts.net/redirect_st-dashutan2025.php【キャンペーンに関するお問い合わせ】

st-dashutan2025@makers-pts.net

お問い合わせ窓口開設期間：2025年10月20日（月）～2026年2月27日（金）

お問い合わせ窓口対応時間：10:00～17:00

※土日、祝日、冬期休暇（2025年12月29日（月）～2026年1月2日（金）)を除く

●「脱臭炭」商品特長

「脱臭炭」は、ゼリー状の炭が減って小さくなることで交換時期がひと目でわかる脱臭剤です。エステーが長きにわたり取り組んできた消臭処方技術を活かし、2種類の炭（備長炭＋活性炭）を配合したゼリーで、キムチやニンニク、生ものなど、冷蔵庫内のイヤなニオイをしっかり脱臭します。

●キャンペーン運営について

※(商品左から)「脱臭炭 冷蔵庫用」、「脱臭炭 冷蔵庫用 大型」、「脱臭炭 野菜室用」、「脱臭炭 冷凍室用」ブランドサイト :https://dashutan-kometoban.st-c.co.jp/商品詳細について公開しています

本キャンペーンは、エクスクリエが企画、事務局運営、レポート作成に携わっています。以下のような特長を持つサービス提供により、実施会社様の負担を大幅に軽減するとともに、ユーザー目線の企画提案や親切丁寧な事務局対応で、参加者の満足度アップにも貢献いたします。

【エクスクリエが提供するキャンペーン運営サービスの強み】- ワンストップで実施可能企画から商品発送まで、キャンペーン運営に関するすべての業務をワンストップで対応可能です。Pマークを取得しているため、応募者、当選者の個人情報管理も安心してお任せいただけます。もちろん部分的なご依頼にもお応えします。- ユーザーを引き付ける多彩なキャンペーンラインアップキャンペーンの目的に応じて、ユーザーの反応が見込める最適な手法をご提案します。多数の実施経験から、商品特性やトレンドも踏まえた提案が可能です。- 独自システム（CamPar）利用でコスト低減可能（クローズドキャンペーン）CamParのプラットフォームには、キャンペーンページや応募フォームの作成に必要な機能が揃っており、キャンペーン開始後の事務局運営、応募情報の管理や抽選・当選者抽出、レシートチェックなどの作業、データ集計・レポーティングまでワンストップで行います。時間と手間のかかる作業を素早く効率的に行えるので、キャンペーンがもっと手軽に、より手ごろな価格で実施可能です。CamParサービスサイトはこちら：https://www.campar.jp/- 丁寧・安心の事務局運営ご要望に応じて、電話・メール・ダイレクトメッセージでキャンペーン参加者のお問い合わせに対応します。参加者の気持ちに寄り添った親切な対応で、満足度アップに貢献します。クレームの少ない対応実績が評価され、大手メーカー様の全てのブランドのキャンペーン事務局を一括で委託いただいていることをはじめ、様々な会社様にリピートいただいています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証プライム3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/