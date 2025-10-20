「リプトン」監修、紅茶のおいしさをぎゅっと１粒に！レモンティー・ミルクティー味のキャンディ2品 が新発売

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：春日井大介）は、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：高森智史)が展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」が監修したコラボ商品「リプトンレモンティーキャンディ」「リプトンミルクティーキャンディ」を2025年10月20日(月)より全国の一部コンビニエンスストアで発売いたします。

*出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年）

●コラボレーションの経緯

紅茶ブランド「リプトン」は、一杯の紅茶を通して大切な人との繋がりに気づくきっかけになりたいという願いを持っています。「春日井製菓」は、おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作りを掲げており、両社で日常生活の中で気軽に食べられるお菓子を通じてこれまでも紅茶の魅力をお届けしてまいりました。

この度、コンパクトサイズのレモンティー味、ミルクティー味のキャンディを新たに発売。いつでもどこでも1粒でティータイム気分を味わっていただけます。

●こだわりの味と手軽なサイズ感

「リプトン」のレモンティー、ミルクティーの味わいをキャンディで再現。紅茶の華やかな香りと味わいを大切にしながら、レモンの爽やかさ、ミルクのコクをそれぞれ引き立たせています。また、「リプトン」が厳選した紅茶エキスパウダーを配合し、より本格的な紅茶の味わいへと仕上げました。口に入れた瞬間だけでなく、舐め終わりまでずっとティータイム気分をお楽しみいただけます。

パッケージは「リプトン」のブランドロゴを活かしながら、レモンティー、ミルクティーをイメージしたイエローとブルーをそれぞれのメインカラーに。ティーカップやキャンディのイラストでおいしさを表現しました。コンパクトサイズなので、持ち歩きにも、外出先でちょっと食べたい時にもぴったりです。

●担当者コメント

キャンディという気軽なお菓子で紅茶をお楽しみいただきたく、味にこだわりながらも、コンパクトなサイズでどこでも食べられる手軽な商品となっております。「リプトン」の紅茶エキスパウダーを配合し、あのレモンティー、ミルクティーのおいしさに近づくように何度も試作を重ねて、納得のいく味わいに仕上げることが出来ました。リプトンユーザーの方や紅茶好きの方はもちろん、多くの人に食べていただけたらと思います。（マーケティング部：原口）

●商品概要

商品名 ：リプトンレモンティーキャンディ

リプトンミルクティーキャンディ

発売日 ：2025年10月20日(月)

価格 ：オープン

内容量 ：19g

販売エリア：全国の一部コンビニエンスストア

特徴 ：世界No.1ティーブランド*「リプトン」監修のレモンティー味、ミルクティー味のキャンディです。紅茶エキスパウダー使用した本格的な紅茶の味わいを、コンパクトなサイズでいつでもどこでもお楽しみいただけます。

リプトン×春日井製菓ブランドサイト：https://www.kasugai.co.jp/lipton/

●リプトンとは

130年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1ティーブランド*です。

19世紀末、トーマス・J・リプトン卿は“たくさんの人に、気軽に上質な紅茶を飲んでもらいたい”と考え、品質の安定した紅茶をお客様に提供することを目指しました。そこでリプトンは広大な茶園を買い取り、茶樹の栽培から生産まで一貫して行うことで、その理想を実現し、「茶園から直接ティーポットへ」というスローガンが生まれました。紅茶事業を始めてから、130年以上がたった今も、常にその思いを胸に歩み続け、昨今のWellbeing（心身ともに健康であること）への注目や消費者の健康意識の高まりとともにお茶ブームを牽引してきました。また、ブランド理念として「大切な人とのつながりになるブランド」を掲げており、一杯の紅茶が生み出す大切な人との時間から、皆様がもっと前向きな気持ちにもっと笑顔になれるとリプトンは信じています。

●リプトン・ティーアンドインフュージョンとは

LIPTON Teas and Infusions（リプトン・ティーアンドインフュージョン）は、世界No.1ティーブランド* リプトンをはじめとして、Pukka Herbs、TAZOなど、紅茶・緑茶・ハーブティーの36を超えるブランドを保有する世界最大級のティーカンパニーです。

“Teas and Infusions”という言葉は、多様性の中で相互に協力し、お互いを高め合う「ブレンド」力を大切にする価値観を表しており、「茶葉」という再生可能な資源に着目し、消費者を始め、パートナー、社員、農家、そして地球環境といったすべてのために、茶業全体の価値を創造し向上させるというコミットメントのもと、世界最大級のティーカンパニーとしての使命を全うすることを目指しています。

●春日井製菓とは

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『キシリクリスタル』、『のどにスッキリ』、『黒あめ』、『つぶグミ』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/