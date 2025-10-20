秋薫る、世界三大キノコが主役の“ふわしゅわ”オムレツが新登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）は、西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」にて2025年12月上旬まで、香り高い旬のポルチーニを贅沢に使用した『スフレオムレツ ポルチーニソース添え』を提供します。そのほか「ポルチーニ」の濃厚なソースと味わうパスタや、「ピエール・エルメ・パリ」とホテルニューオータニのスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の秋スイーツを一度に愉しむデザートプレートなど、秋から冬にかけて“季節を味わえる”メニュー目白押しのメニューラインアップをご用意しています。

芳醇な香りと弾力が魅力の“世界三大キノコ”が主役！

※画像はイメージです。

ようやく秋らしい気候を感じる今日この頃。年々短くなっていくようにすら思われるこの季節をしっかりと感じさせてくれるのが、多彩な秋の味覚たち。中でもイタリアでは”きのこの王様”とも称される「ポルチーニ」は、芳醇で力強い香りと濃厚な旨味が特徴です。イタリア語で「子豚」を意味するその名にふさわしいしっかりと肉厚な身は、まさに世界中で愛される秋食材の代表格と言っても過言ではありません。西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」では、「ポルチーニ」をメインにした新メニューを提供します。

まるで空気！？“ふわしゅわ”食感のオムレツをポルチーニとともに。

『スフレオムレツ ポルチーニソース添え』\2,200 ※サービス料別

「ポルチーニ」を新食感で愉しめる『スフレオムレツ ポルチーニソース添え』。空気を含ませしっかりと泡立てた卵を、直火やオーブンを駆使しじっくり丁寧に焼き上げました。ふわっふわのオムレツは、口に含めば滑らかに溶けてしまう、繊細な口当たりです。インパクトある見た目でありながらもオムレツはあっさりとした味付けで、濃厚なポルチーニソースとの相性抜群。刻んだポルチーニの食感も愉しめる芳醇な香りのソースと、オムレツが互いを引き立て合うハーモニーをご堪能ください。

豊かな香りが秋を連れてくる！ポルチーニを味わい尽くす濃厚パスタも登場。

『ポルチーニのクリームパスタ スパゲッティー二』

旬を迎えたポルチーニを贅沢に使用した『ポルチーニのクリームパスタ スパゲッティーニ』は、見た目だけでなく、香りや食感など五感で愉しめる逸品。刻んだポルチーニが豊かに香る濃厚なクリームソースはパスタとよく絡み、コク深くひとくちで旨みが広がる贅沢な味わいです。トップには大ぶりにカットしたポルチーニを乗せ、食感のコントラストも味わえる仕上がりに。香り高く余韻まで愉しめる濃厚さは、今食べたい一皿。『プレミアムランチコース』『プリフィクスディナーコース』の選べる一品としてご用意しています。

『プレミアムランチコース』\15,000～

『プリフィクスディナーコース』\15,000～

※サービス料別

2つのスイーツブティックを一度に味わうプレートも、秋冬仕様に衣替え

『ピエール・エルメ・パリとパティスリーSATSUKIコレクション 6点盛り』

ホテルのスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」と、館内に世界第一号店を構える「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツを一度に味わえると人気のデザートプレート『ピエール・エルメ・パリとパティスリーSATSUKIコレクション』も、シーズンに合わせて衣替え。ホテルニューオータニのシグネチャースイーツである『スーパーメロンショートケーキ』のほか、栗とぶどうを使用したラインアップ。今が旬のデザートプレートは、『プリフィックスランチコース』（\8,000～）、『プリフィックスディナーコース』（\15,000～）のデザートとしてお選びいただけます。

※栗とぶどうを使用したスイーツは11月下旬までの提供予定です。

『プリフィックスランチコース』\8,000～

『プリフィックスディナーコース』\15,000～

※サービス料別

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」

『スフレオムレツ ポルチーニソース添え』

[期間]2025年12月上旬（予定）

[料金]\2,200 ※サービス料別

[店舗]西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー40階

[ご予約・お問合わせ]Tel: 03-3238-0020（西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」直通）

