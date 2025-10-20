ゆっくり実況で話題の【代理さん】のぬいぐるみがヴィレヴァンオンラインに登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より、ゆっくり実況で話題のF.A.Lが描く「代理さん」がぬいぐるみになって登場！ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5043077

■代理さんぬいぐるみ \8,360 (税込)



一緒に配信を見たり、お出かけもできちゃいます♪

もこもこでちょうど良いサイズ感！ぜひお迎えして代理さんとの生活を楽しんでください！





▼商品情報

サイズ：縦：20cm 横：14cm 奥行き：11cm

材質：ポリエステル

生産国：CHINA



※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。

※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。

※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5043077

----------------------------------



ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/?utm_source=press

【X（旧Twitter）】

https://twitter.com/vgvd

【instagram】

http://instagram.com/village_vanguard



---------------------------------