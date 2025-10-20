焼鳥の常識を覆す新業態！ポログループから10月26日（日）オープン！

株式会社Uliveto

2025年10月26日（日）にオープンするその名は「焼鳥と蕎麦 歩炉（ぽろ）」。

誰もが知る「焼鳥」と「蕎麦」という親しみやすい組み合わせでありながら、その実態は、従来の枠に全く収まらない革新的なスタイル。

特に看板となる焼鳥には、常識を覆す、大胆な調理法を実現しました。

一般的な焼鳥店では決して目にすることのない、特別な香りと、食材のポテンシャルを最大限に引き出しています。

今回のコンセプト

蕎麦屋が本気で手がける、新たなスタイルの酒場です。

外観：こだわり抜いた木の温かさを感じるデザイン内観：暖かい光に包み込まれ、心地よく過ごせる落ち着いた空間。

薪火焼鳥への深いこだわりを融合させ、「薪火焼鳥と〆蕎麦」という贅沢な組み合わせを主軸に据えます。

【料理のこだわり】

薪の柔らかい火力を使い地鶏の肉汁を最大限まで閉じ込めて焼き上げます。

全国でも数少ない「薪火」で焼き上げる本格焼鳥を主軸に据え、岩手牧場より鮮度抜群のほろほろ鳥と地鶏、こだわり抜いた希少な鳥食材を使用。薪特有の高火力と香りによって、外は香ばしく中はふっくらジューシーに焼き上げられた焼鳥は、まさに唯一無二の味わいです。

また、当店の蕎麦は、全国の優良産地から厳選した蕎麦粉で、毎日作り上げています。豊かな風味と、喉ごしの良い食感が際立ちまさに、蕎麦屋が本気で手がける酒場だからこそ実現できる、最高の「〆」です。

【ドリンクのこだわり】

料理の魅力を最大限に引き立てるために、日本酒とナチュールワインにこだわりました。

日本酒は、厳選したキレの良い辛口や芳醇な純米酒により蕎麦の風味を邪魔せず、その余韻を昇華させる酒を選定。器にもこだわり、口当たりの良い薄造りのグラスを採用することで、日本酒本来の繊細な香りと味わいを際立たせ、滑らかな飲み口を演出します。

また、薪火焼鳥の豊かな香りと複雑な旨味に寄り添うナチュールワインも厳選。ブドウ本来のピュアな味わいと自然な酸味が、焼鳥のコクと軽やかに調和します。他にも日本食に合う様々なドリンクもご用意。

【空間へのこだわり】

店内に足を踏み入れると、まるで時が止まったかのような、深い趣きを感じていただけます。コンセプトは「老舗の蕎麦屋の酒場」。古い酒蔵を思わせる、深い茶色を基調とした店内は、心落ち着く大人の空間です。暖色系のやわらかな照明が照らすのは、江戸～明治時代の趣を感じる家具。長い歴史を感じさせる空間が、至福のひとときを演出します。

メニュー内容

薪焼鳥

薪のやさしい火力に包まれるジューシーな焼鳥

各種 341円（税込）～

国産蕎麦

蕎麦粉にこだわった〆の一品。

1,353円（税込）～

お造り盛り合わせ

その時期旬の刺身をご用意。

2,475円（税込）～

日本酒

地酒を主にご用意しております。

各種 一合704円～

店舗情報

店名：焼鳥と蕎麦 歩炉（ぽろ）

業態：焼鳥・蕎麦・日本酒

住所：〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目11番25号

アクセス：伏見駅より徒歩3分

営業時間：17：00～24：00

（L.O フード/23：00 ドリンク/23：30）

電話番号：052-265-7996

HP：https://uliveto2011.com/case-study-list/case-study/

Instagram：https://www.instagram.com/yakitori.soba_poro/

今後の待望

老舗の風格と革新が融合する“蕎麦屋の手掛ける美味しい焼鳥酒場”

株式会社Ulivetoホールディングス（本社：名古屋市、代表取締役：加藤晃）は、2025年10月、名古屋市内に新店舗『焼鳥と蕎麦 歩炉（ぽろ）』をオープンいたします。本店舗は、“蕎麦屋が手がける美味しい焼鳥酒場”をコンセプトとした新業態で、地鶏と岩手のホロホロ鳥を中心に、本格蕎麦と厳選した日本酒を提供する空間体験型の飲食店です。厳選された日本酒やワインとの相性を追求したペアリング提案も行い、落ち着いた空間でゆったりとした大人の時間を過ごしていただけます。

本店舗は2025年、Ulivetoが展開する「ポロノカクレガ」「ポロチネーゼ」に続く“ポログループ”第三の挑戦。

名古屋・東京を中心に出店を進め、2028年度には全24店舗体制を構築予定です。地域性を活かした空間づくりと、人と人がつながる場所の創造を続けてまいります。

2025年10月には持株会社化により「株式会社Ulivetoホールディングス」が誕生し、グループ全体の経営を統括する体制へ移行しました。

今後は飲食事業を中核とし、多角的な事業展開を通じて「空間 × 食 × 文化」の三位一体による価値創造を目指してまいります。

会社概要

代表：加藤晃株式会社Uliveto

商号 : 株式会社Uliveto

代表取締役 : 加藤 晃

所在地 : 〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目16番16号2F

設立: 2011年12月1日

資本金 : 2,010万円

事業内容 : 飲食業（名古屋・東京）、コンサルティング業 、宿泊業、宅建業/不動産管理業

URL : https://uliveto2011.com/