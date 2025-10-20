LAUNCHMETRICS データ＆インサイトレポート「2025年ビューティ業界の展望 - 上半期の業界分析」を公開

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

株式会社双葉通信社（以下 双葉通信社 / 本社：東京都中央区、代表取締役：小西聡）は、ファッション、ライフスタイル、ビューティ業界向けにマーケティングプラットフォームを提供するLAUNHMETRICS（ローンチメトリックス）が発表した「2025年ビューティ業界の展望 - 上半期の業界分析」の日本語版、韓国語版、中国語版を発行しました。

2025年上半期のビューティ業界を分析

LAUNCHMETRICSは、最新データから2025年上半期(2025年1月1日～6月30日）のビューティ業界のトレンドを分析し、レポートとしてまとめました。

2025年上半期、ビューティ業界はすべての主要カテゴリーで成長を続けました。この急速なイノベーションと絶え間ないブランド参入が進む中、消費者との“対話”を生み出しているのは、ビューティの価値観や習慣の変化、新たな発見を促すプラットフォーム、そして心に響く「ボイス＊」です。

「2025年ビューティ業界の展望」では、ダイナミックに変化するビューティ市場を勝ち抜くための重要なインサイトについて、解説しています。

*ボイス：メディア、インフルエンサー、セレブリティ、パートナー企業、オウンドメディアによる発信

レポートハイライト

ダイナミックな市場、真の成長ドライバーは誰か？

急成長するセグメントから地域的な「ボイス」の台頭まで、ビューティ業界はかつてない速さで進化しています。その中で、本当に影響を及ぼしているのは誰なのか？成長はどこから来るのか？そして、どの「ボイス」、ブランド、地域が2025年の影響力のあり方を再定義しているのか？

これらの疑問にデータに基づいた明確な答えを提示します。

データが解き明かす2025年のビューティ業界

不安定な経済環境の中でも、ビューティ市場は確かな成長を見せています。特に注目すべきは以下の点です。これらのマクロトレンドに加え、個別のブランド戦略にも深く切り込んでいます。

- ヘアケア市場の爆発的成長： 前年同期比+81%という驚異的な成長を記録。- TikTokの影響力拡大： +37%の成長を遂げ、新製品発見の形を変え続けています。- 中東市場の台頭： +57%という高い成長率で、グローバルな拡張における重要プレイヤーとなっています。レポートでわかる、具体的なインサイト

また、本レポートでは以下の重要なインサイトについて解説しています。

担当者メッセージ

- 成長の震源地： 主要セグメント、カテゴリー、チャネル、地域（例：急成長するヘアケア市場や中東地域）のどこで成長が起きているかを特定。- トップ20のパワープレイヤー： ロレアル パリやディオールなど、業界の議論を形作るブランドの最新戦略。- 新興ブランドの成功事例： ストーリーテリングを勢いに変えたVT Cosmeticsなどのケーススタディを分析。- 注目のボイス（発信元）リスト： 次のキャンペーンで提携すべき、急成長中のクリエイターを具体的にリストアップ。

株式会社双葉通信社

LAUNCHMETRICS事業部 次長 芝崎宗太

グローバルで経済的不安定性が増す中、ビューティ業界においても消費者の嗜好は日々変化しています。LAUNCHMETRICSのインサイトレポートを通して、このような消費者の変化に対応すべく世界の様々なブランドがメッセージを届けるために取り組んだ施策について、お伝えできれば幸いです。

本レポートでは世界のビューティ業界でのヘアケアの台頭や中東地域における急成長が取り上げられていますが、日本やアジア圏に特化した市場や施策の分析も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

完全版レポート（日本語版）はこちら：

https://launchmetrics.jp/resources/whitepapers/beauty-insights-s1(https://launchmetrics.jp/resources/whitepapers/beauty-insights-s1)

※お問い合わせ先：

株式会社 双葉通信社 (担当) 芝崎・田邊

Mail: sales@launchmetrics.jp TE: 03-3281-0051

LAUNCHMETRICSについて

LAUNCHMETRICS（ローンチメトリックス）は、1,700社以上の企業に対して、戦略を実行に結びつけるために必要なソフトウェア、データ、洞察を提供する業界初のAI搭載ブランドパフォーマンスクラウドです。10年間以上に渡って培われた専門性により、キャンペーンのローンチ、リーチの拡大、ROIの測定、ブランドパフォーマンスのベンチマークなどを支援します。

我々のAIドリブンで独自のMedia Impact Value(R)*アルゴリズムは、グローバル化した現代における計測手法として、影響力の測定を実現し、収益性、説明責任、効率性に焦点を当てながら、的確性が求められる迅速な意思決定を可能にします。サンプル管理、イベント運営、PRモニタリング、ブランドパフォーマンスおよびボイス分析のツールにより、LAUNCHMETRICSのブランドパフォーマンスクラウドは、ブランドが成功するマーケティング戦略を一元的に構築することを可能にします。

ニューヨークで設立され、パリに本社機能を持つLAUNCHMETRICSは、全世界12拠点に450人以上の従業員を擁し、5つの言語でサポートを提供しています。ティファニー、Vogue、KCD、資生堂、ザ・ノース・フェイス、リーバイスなどのブランドや、IMG、アメリカ・ファッションデザイナー協議会、イタリア・ファッション協会、フランス・オートクチュール＆モード連盟などのパートナーから信頼されているプロバイダーです。

LAUNCHMETRICSの詳細につきましては、https://launchmetrics.jp/をご覧ください。

また、@launchmetrics(https://www.instagram.com/launchmetrics/)もぜひフォローをお願いいたします。

*Media Impact Value(R)は、LAUNCHMETRICSの米国およびEUにおける登録商標です。

【株式会社 双葉通信社について】

https://www.futaba-ad.co.jp/(https://www.futaba-ad.co.jp/)

ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、1948年創業の広告会社。特にファッション、ラグジュアリー等の広告マーケティングに深い知見と経験を持つ。長年、雑誌広告に強みを持っているが、近年はデジタル施策も積極的に遂行。2016年よりLAUNCHMETRICSと日本国内における独占販売代理契約を締結。現在はAPAC全域へ販売代理契約を拡大しマーケティング・PR業務を包括的に支援する「ブランドパフォーマンスクラウド」を販売・サポート。

【ワールド・モード・ホールディングス株式会社（WMH)について】

https://worldmode.com/jp/(https://worldmode.com/jp/)

ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の 7 社の国内事業会社および シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム、マレーシアの5カ国に海外拠点を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、お客様の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供している。