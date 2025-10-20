こども食堂、ヤングケアラーを知る。文研出版より『みんなの居場所』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『みんなの居場所』（ステップノベル）を、本日より全国の書店で発売いたします。

あらすじ

3人のクラスメイトの視点で描く。玲央は仕事で忙しい父と2人で暮らす。陸は父と外国人の孤独に悩む継母の3人で暮らす。まひるは母と妹と介護が必要な祖母の3人で暮らす。3人は子ども食堂に居場所を見つける。

編集者より

主人公3人の抱える切実な問題が子どもの視点で描かれています。子どもたちにも、さまざまな家庭の問題があることを、ぜひ読者に知ってもらい、寄り添っていける人に成長するきっかけになって欲しいです。

著者

白矢三恵・作家

神戸市に生まれる。第31回福島正実記念ＳＦ童話大賞受賞。受賞作を改題し『流れ星☆ぼくらの願いがかなうとき』(岩崎書店)を刊行。他の作品に『うそつきタケちゃん』(文研出版)、『トクベツな日』(ＰＨＰ研究所)、『ゆず先生は忘れない』(くもん出版)などがある。日本児童文学者協会会員。

いつか・画家

イラストレーター、書籍挿画、挿絵、漫画、キャラクターデザイン、広告、パッケージイラストなど多方面で活躍中。作品集『いつの日か いつか作品集ILLUSTRATION MAKING ＆ VISUAL BOOK』(翔泳社)を刊行。児童書の挿画担当書籍に『なかよくなれるかな』『友だちをやめた二人』(文研出版)、『トクベツキューカ、はじめました』「君色パレット」シリーズ(岩崎書店)、「悪ガキ7」シリーズ(静山社)などがある。

商品情報

『みんなの居場所』

シリーズ:ステップノベル

対象:小学校高学年以上

判型:四六

本体価格:1650円(本体1500円+税10%)

ISBN：978-4-580-82699-1

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/