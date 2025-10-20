【ニトリ】シリーズ累計販売数30万台のらく給水加湿器がさらに進化！“上から”＋“タンクを外して”給水！でより便利になって、ニトリとエディオンで販売開始

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年10月上旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「タンク運べるらく給水アロマ加湿器」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055568s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055568s/)

少しずつ冷え始め、乾燥が気になる季節になってきました。加湿器を使いたいけれど「給水が面倒」「お手入れが大変」と感じたことはありませんか？

そんなお客様のお困りごとを解決できるニトリの「らく給水加湿器」が、シリーズ累計販売数約30万台の実績を重ね、さらに進化して登場しました。

新商品は、ふたをあけずに上から直接給水できる利便性はそのままに、タンクを着脱してシンクや洗面台で給水することも可能になりました。使う場所や状況に応じて、2通りの給水方法を選べるので、便利にお使いいただけます。

さらに、抗菌（※1）樹脂タンクで衛生面にも配慮しております。アロマオイル対応で、加湿しながらお好みの香りも楽しむことができます。

鉄筋洋室6畳（木造3畳）のお部屋なら、HIGHモードで約12時間の連続加湿が可能です。LEDライトはナイトライト代わりにもなり、寝室での使用にもおすすめです。

（※1）抗菌効果は水タンク素材の効果であり、水の抗菌効果を確認したものではありません。

そして、こうした給水のしやすさやメンテナンス性が評価され、2025年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

■商品特長

１. よりラクに進化！上から給水＆タンクを外して給水、2通りの給水方法

ふたをあけずにそのまま上から給水できるので、毎日の給水が簡単。さらに今年のモデルは、タンクを外せるようになりました。ハンドル付きタンクなので移動もラクラクでシンクや洗面台で直接給水することも可能です。

２. 抗菌樹脂タンクで安心・清潔

水タンクには抗菌（※1）樹脂を使用。タンクは取り外してまるごと洗えるため、衛生面にも配慮した設計です。

（※1）抗菌効果は水タンク素材の効果であり、水の抗菌効果を確認したものではありません。

３. 朝までしっかり加湿できる12時間の連続運転（※2）

鉄筋洋室6畳の部屋（木造3畳）であれば、HIGHモードで約12時間の連続加湿が可能。就寝時から朝までしっかりお部屋を加湿できます。LEDライトはナイトライト代わりにもなり寝室での使用にもオススメです。

（※2）適用床面積・連続使用時間は使用状況、環境により異なります。

４. 水タンクに直接アロマオイルを入れられる

アロマオイル対応で、加湿しながらお好みの香りを楽しめます。リラックスしたい時やお部屋の雰囲気づくりにもぴったりです。

その他にも、加湿量は3段階（HIGH/MIDDLE/LOW）で調節可能、最長8時間の切タイマー（2・4・8時間）も搭載し、日々便利にお使いいただけます。

カラーはホワイト、ダークグレー、モカの3色を用意しました。お部屋のインテリアに合わせてお選びください。

ニトリの加湿器であなたの空間をもっと快適にしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】タンクを持ち運べる楽給水アロマ加湿器 (HM04)

【価格】3,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055568s/

【カラー】ホワイト、ダークグレー、モカ

【ACアダプター】入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC24V/0.65A

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】18W（アダプター含む）

【加湿量（約）】L：80mL/h（±30%）、M：120mL/h（±20%）、H：200mL/h（±20%）

【連続加湿時間（約）】L：31時間、M：20時間、H：12時間（タンク満水時）

【適用床面積（目安）】木造和室：3畳 / 4.6平方メートル 、プレハブ洋室：6畳 / 9.3平方メートル

【タンク容量（約）】2.5L

【切タイマー（約）】2、4、8時間（3段階）

【外形寸法（約）】幅191×奥行191×高さ262mm

【質量（約）】1.2kg

【電源コード長さ（約）】1.5m

【付属品】ACアダプター1個

より大容量で湿度設定が可能なモデルもございます。

【商品名】タンクを持ち運べる楽給水湿度設定加湿器(HM05)

【価格】5,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055599s/

【カラー】ホワイト、ダークグレー

※ダークグレーは10月中旬頃発売予定