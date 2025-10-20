至高のバター菓子の贈り物。【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、『ザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow』を期間限定で新発売。

株式会社シュクレイザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow

株式会社シュクレイ （代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、「THE MASTER by Butter Butler（ザ・マスターbyバターバトラー ）」より『ザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow』を期間限定で新発売いたしました。

厳選バターが織りなす、心ほどける味わい。

期間限定のパッケージでご用意した、「バターフィナンシェ」、「ラムレーズンバタークッキー」、「ラムレーズンバターケーキ」の3種詰合せ。

1番人気商品の「バターフィナンシェ」は、モンテギューA.O.P.バターをたっぷりと使った、バターを味わうフィナンシェです。甘みと深みが出るように、ヘーゼルナッツとアーモンドを合わせて仕立てました。記憶に残るコクと香ばしさに、リピーターが多い一品です。

コクとうまみが贅沢な味わいの「ラムレーズンバターケーキ」。バターの味わい、そして、メープルの甘みとラムレーズンの酸味がバランスよくまとまった「ラムレーズンバタークッキー」。

異なる食感と味わいで楽しむバター菓子を、ぜひご堪能ください。

それぞれ2個ずつ入った詰合せは、ちょっとしたギフトやお手土産にぴったり。至高のバター菓子に癒されるひとときを、大切な方へ贈りませんか。

◆商品概要

【商品名】ザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow

【価 格】6個入 2,268円（税込）

【内 容】バターフィナンシェ 2個

ラムレーズンバタークッキー 2個

ラムレーズンバターケーキ 2個

【発売日】2025年10月18日(土)～

【販売店】横浜高島屋店

あべのハルカス近鉄本店

※販売状況は店舗により異なります。詳しくは店舗までお問合せください。

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

◆ブランドコンセプト

“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”

世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った

様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、

バター菓子に仕立て上げました。

ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、

ぜひお楽しみくださいませ。

・バターケーキ

◆商品紹介

まるでポンドバターのような姿のバターケーキ。バタークリームは厳選した北海道産バターとフランスブルターニュ産発酵バターを独自にブレンドし、くちどけなめらかに。中にはラムレーズンバタークリームと軽やかなビスキュイの層を閉じ込め、贅沢な味わいに仕上げました。

3,240円（税込） 【冷蔵商品】

・ラムレーズンバターサンド 【横浜高島屋限定商品】

厳選した芳醇な香りの国産バタークリームに、ラムレーズンを混ぜ込み、１つずつクッキーで丁寧にサンドしました。

最高級ディロンラムが味と香りを引き立てる、至高のバターサンドです。

3個入 1,728円（税込） 【冷蔵商品】

※各日、数量限定

・ラムレーズンバターミルフィユ 【あべのハルカス近鉄本店限定商品】

厳選した国産バターを使用した濃く深い味わいのバタークリームに、ラムレーズンを混ぜ込み、さっくり焼き上げた香ばしいパイと重ねてミルフィユに仕立てました。 最高級ディロンラムが味と芳醇な香りを引き立てる、至高のラムレーズンバターミルフィユです。

3個入 1,782円（税込） 【冷蔵商品】

※各日、数量限定

◆店舗情報

ザ・マスターbyバターバトラー 横浜高島屋店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号

横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2

TEL：045-548-8232

営業時間：10:00～21:00

ザ・マスターbyバターバトラー あべのハルカス近鉄本店

〒545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館地1階

TEL：06-6625-2113

営業時間：10:00～20:30

※営業時間・休みは館に準ずる

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaster

Instagram：https://www.instagram.com/themaster_official_/

X(旧Twitter)：https://x.com/THEMASTER_byBB

Facebook：https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ