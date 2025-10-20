ユーキャンより『駅近絶景』を2025年10月20日から全国書店にて発売！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、『駅近絶景』を2025年10月20日（月）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

駅から徒歩10分で出逢える感動～車がなくても大丈夫！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本書は、今まで「きれいな景色の場所に行きたいけど、車の運転が苦手だから…」とあきらめていた方々に手に取っていただきたい一冊です。絶景スポットを紹介する本はたくさん出ていますが、「駅から徒歩10分以内の絶景」を集めたものは本書だけ。美しい写真と旅気分がさらに盛り上がるお役立ち情報がぎっしり詰まった、本書の主な特長をご紹介いたします。

◆特長１）日本全国から厳選したバラエティ豊かな絶景写真

→一面の花畑、輝く海、紅葉、雪景色…。写真を眺めるだけでも、ほんのり楽しい気分に。47都道府県から選んでいるので、ご自身の行きやすい場所、実際に見てみたい景色が見つかります。

◆特長２）イチオシの訪問時期や最寄り駅が一目でわかる！ 思い立ったら、旅日和。

→各スポットの写真には、簡潔なスポット紹介に加えてイチオシの訪問時期や都道府県、最寄り駅、駅からの徒歩の分数が示してあり、次の旅先候補の見当をつけるのに便利です。

◆特長３）車窓からの眺めも美しい、絶景鉄道路線を掲載（8路線）

→沿線の名所や車窓に絶景が見える区間、鉄道の沿革などをご紹介。電車の旅をイメージしやすくなっています。

◆特長４）せっかく行くなら…ついでに訪れたい名所や名物料理、おみやげなどのご紹介

→絶景旅をさらに楽しくするため、プランニングのヒントとなる情報を地域ごとに掲載しています。お洒落でかわいいおみやげのイラストは、見るとその地域への興味がさらに強くなります。

このように、メインである絶景写真に加えて旅のヒントになる情報ページも充実させた、お得な1冊ができあがりました。

「どこかに出かけたいけど、どこがいいのかわからない」と思われていた方も、本書を読めば、「旅の予定がいっぱいの私」に変わることでしょう。今すぐに旅に出られない方もお楽しみいただける内容ですので、ご家族様やご友人などへのギフトとしても最適です。

～ココロの充電が切れる前に、次の旅へ～

小さな非日常で、自分をリセットしよう。

▼商品詳細

------------------------------------

『駅近絶景』

●発売日：2025年10月20日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます。

●定 価：1,870円（10％税込）

●ISBN：978-4-426-61675-5

●発行元：株式会社ユーキャン

●発売元：株式会社自由国民社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4426616751

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18376640/

─────────────────────────

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/