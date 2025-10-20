ハンズのあったかもの2025

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、10月上旬よりハンズ各店・ネットストアにてこれからの時期にぴったりのあったかアイテムを展開しております。気温の変化や好みに合わせて選べるよう、手元や足元、首まわりなど冷えやすい部位に合わせた最新のおすすめアイテムを豊富に取り揃えております。

■ 機能もデザインも進化！温度で変化するタイプやぬいぐるみ調のエコカイロ

【新商品】ライフオンプロダクツ 温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロLEDライト付(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%84%EF%BC%88Life%E3%80%80on%E3%80%80Products%EF%BC%89%E3%80%80%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%A7%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%8D%A8%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%ADLED%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E4%BB%98) 各3,058円

通常時と発熱時でデザインが変化する、見て楽しい充電式カイロ。スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱しすぐに手元をぽかぽか温めてくれます。暗い場所での探し物などに便利なLEDライト機能を搭載し、組紐のストラップ付きで持ちやすく便利です。

【新商品】エレス イーカイロシェア(https://hands.net/search/?item_group_id=0120992&original_item_code=4983936410241&view=01) 4,378円

2個セットで両手使いはもちろん、シェアもできる充電式カイロ。モバイルバッテリー機能やLEDライト機能も搭載し、ひとつで何役もこなす多機能タイプ。温もりを分け合えギフトにもぴったりです。※11月上旬入荷予定

【新商品】充電式カイロ Moffy(https://hands.net/search/?item_group_id=0121287&original_item_code=4511546149536&view=01) 各5,170円

どこでも簡単にすぐあたたかく、くり返し使える充電式エコカイロ。カイロ＆モバイル充電器の2WAY仕様。ぬいぐるみのような収納ショルダー付きでファスナー開閉も簡単、カラビナフックでバッグにも取り付け可能です。

【新商品】フレンズヒル ポケットカイロ(https://hands.net/search/?q=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%92%E3%83%AB%EF%BC%88FRIENDS%E3%80%80HILL%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD) 各1,320円

可愛い動物をモチーフにしたポケットカイロで、繰り返し使えるエコ仕様。本体内部の金属板を押し曲げると瞬時に暖かくなります。

■ クッションで手元・足元をぽかぽかに！

【新商品】コジット ソクホカ足枕 ツラナイス グレー(https://hands.net/goods/4969133940453/) 4,378円

USB給電式ヒーターを内蔵した電熱フットクッション。ドーム形状のクッションが足首やふくらはぎをやさしく支え足を自然に高い位置にキープ。冷えによる不快感やむくみ、だるさを和らげてくれます。腰や背中に当てても使用可能です。

【新商品】コジット ソクホカクッションプラス(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B3%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E3%82%BD%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9) 2,200円

座布団としてはもちろん、足を入れられるポケット付きで足元ヒーターとしても使える2WAY仕様。気温や好みに合わせた快適な温かさを選べる3段階温度調節機能つき。持ち運びやすいコンパクトサイズで、裏面には滑り止めも付いており実用性もばっちりです。

【新商品】キシマ ネコティ USBウォームクッション(https://hands.net/search/?q=%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%80%80%E3%83%8D%E3%82%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%80%80USB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3) 各4,620円

思わず抱きしめたくなるふかふかで可愛らしいウォームクッション。ぬいぐるみの背中には発熱シートが入っており、USB電源に繋ぐとじんわり優しく温めてくれます。お家やオフィス、車の中など、さまざまなシーンで心も体もほっと癒されます。

【新商品】グロリア jou jou lier FURRY 手入れクッション(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%80%80jou%E3%80%80jou%E3%80%80lier%E3%80%80FURRY%E3%80%80%E6%89%8B%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3) 各2,200円

ボア生地でふわふわ優しい触り心地のクッション。両サイドから手を入れて使えるデザインで、たっぷりのクッションが手元をやさしく包み込みます。持ち運んで自分の好きな場所で使えるのはもちろん、クッションや簡易マクラとしても活躍します。

■ 体の冷えやすい部分をポイントケア！

【新商品】ニーズ 耳までつつむリバーシブルアイマスク(https://hands.net/search/?q=%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%80%E8%80%B3%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%A4%E3%81%A4%E3%82%80%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF) 1,628円

ふわふわ起毛のフランネル生地とひんやり心地よい接触冷感生地のリバーシブル仕様。HOTもCOOLもこれひとつ、耳までやさしく包み込みフェイスラインにぴったりフィットする1年を通して使えるアイマスクです。

【新商品】ライフオンプロダクツ 充電式ホットスカーフ LCAWA018(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%84%EF%BC%88Life%E3%80%80on%E3%80%80Products%EF%BC%89%E3%80%80%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%80%80LCAWA018) 2,728円

冷えがちな首元を瞬時にポカポカにする軽量で折りたたみ可能な充電式ホットスカーフ。長さは2段階で調節でき、お手持ちのマフラーやアウターの中に入れても快適に温かさをキープ。薄型設計でアウターにも響きません。

【新商品】ツイン キルティングポンチョ(https://hands.net/search/?q=%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7) 2,750円

あったかくて動きやすい、冬に大活躍のポンチョ。家でもアウトドアでもサッと羽織れて冷える季節の強い味方です。キルティング素材で保温性に優れ暖かさをキープします。

【新商品】ツイン キルティングショール(https://hands.net/search/?q=%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB) 2,530円

サッと羽織れて首や肩を寒さから守る、家でもアウトドアでも活躍するショール。キルティング素材で保温性に優れており、冷えやすい首元や肩をしっかり温めてくれます。軽くて動きやすくリラックスタイムにもぴったりです。

【新商品】ニーズ HOTα アルミ入り腰巻きブランケット ブラウン(https://hands.net/goods/4571414696265/) 2,728円

アルミシート内蔵で寒い冬もぽかぽかの腰巻ブランケット。約90cmのロングサイズで足元までしっかり温めます。簡単に装着できるボタン付きで3段階のサイズ調節が可能。ひざ掛け、腰巻きスカート、ポンチョなど、シーンに合わせてさまざまな使い方が可能です。

【新商品】グロリア jou jou lier まるっこアニマルブランケットinぬいぐるみ(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%80%80jou%E3%80%80jou%E3%80%80lier%E3%80%80%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A3%E3%81%93%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80in%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BF) 各2,200円

もしゃっとしたゆるさが可愛いぬいぐるみがブランケットの収納カバーになっており、使わない時はすっきりコンパクトに収納可能。お部屋のインテリアとしても癒しをプラスしてくれ、ぬいぐるみのファスナー部分には愛らしいしっぽ付きです。

【新商品】ニッポンスリッパ コアフィール ぎゅっぱー(https://hands.net/search/?q=%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91%E3%80%80%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%88COREFEEL%EF%BC%89%E3%80%80%E3%81%8E%E3%82%85%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%83%BC%E3%80%80M) 2,380円

札幌大学監修のルームシューズ。足ゆびをぎゅっと握ってぱーっと開く「ぎゅっぱー」運動を自然に促します。中敷の段差で足ゆび周りが広く、履いたまま運動しやすいため座っている時間を有効に使いながら足を温められます。

