グラドル・アイドル・俳優など多方面で大活躍の豊田ルナが、最新デジタル写真集をリリース

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では10月27日(月)より、俳優・アイドルとして活躍中の豊田ルナさんのデジタル限定写真集『るんちゃんといっしょ。』をリリースいたします。

『るんちゃんといっしょ。』表紙

グラビア界での圧倒的存在感はもちろん、アイドルグループ『AND CaaaLL』のメンバーとしても活動中の彼女。さらに俳優としては、日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』のメインキャストに抜擢され、映画『シーシュポスたちのまなざし』では映画初主演を果たすなど、幅広いジャンルで存在感を放っています。

本作は“るんちゃん＝無敵な女の子”をテーマに撮影。表の無敵なかわいさはそのままに、笑顔の奥に潜む小悪魔っぽさも一度に堪能できる極上の１冊が完成しました。ネイビーのビキニではスポーティに、ベージュビキニではしっとりとした表情で艶っぽく、黒水着では肌の露出でさらに大人の色気を放つなど、シーン別にいろんな表情や仕草を見せてくれています。等身大の無邪気な笑顔から大人の女性の色気まで、大満足のボリュームグラビアを是非ともお楽しみください！

『るんちゃんといっしょ。』より『るんちゃんといっしょ。』より『るんちゃんといっしょ。』より

豊田ルナ（とよだ・るな）プロフィール

002年7月17日生まれ。埼玉県出身。血液型＝O型。『ミスマガジン2019』でグランプリ受賞。俳優としては日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』にメインキャストとして出演。映画『シーシュポスたちのまなざし』で、映画初主演を果たす。

X：@Runa_Toyoda0717

Instagram：@runstagram_717

【書誌情報】

豊田ルナ デジタル写真集『るんちゃんといっしょ。』

撮影：藤原宏（Pygmy Company）

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。