ポリマー被覆ファイバの世界市場2025年、グローバル市場規模（硬質ポリマー被覆ファイバ、その他）・分析レポートを発表
2025年10月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポリマー被覆ファイバの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ポリマー被覆ファイバのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のポリマー被覆ファイバ市場は2023年に数億ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と予想されています。ポリマー被覆ファイバは、光通信、医療、センサー技術、照明分野などで広く利用されており、軽量性・柔軟性・高い光伝達効率を兼ね備えた素材として注目されています。
本市場は産業チェーン全体にわたり、製造技術、特許動向、応用範囲、地域別市場の構造、主要企業の戦略的展開などが包括的に分析されています。特に硬質ポリマー被覆ファイバが市場を主導しており、照明用途および光線治療（フォトダイナミックセラピー）における採用が増加しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
ポリマー被覆ファイバは、光ファイバーの一種であり、コア部分を覆うクラッド層にポリマー素材を用いた構造を持ちます。この構造により、軽量化と耐久性の両立が可能となり、従来のガラスファイバーに比べて取り扱いやすく、衝撃に強い特性を有しています。
主な用途は、医療用レーザー機器、産業用センサー、ディスプレイ照明、航空宇宙分野など多岐にわたります。特に医療分野では、光線治療装置や内視鏡照明システムにおける使用が拡大しており、患者負担を軽減する先端医療技術として注目されています。また、通信機器向けにも研究が進み、データ伝送の高効率化に貢献しています。
市場成長の要因としては、光通信の需要増加、医療機器の高性能化、エネルギー効率の改善、環境対応型素材へのシフトなどが挙げられます。一方で、製造コストの高さや高純度ポリマーの供給制約が課題となっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定した成長を維持しています。両地域では政府による医療技術支援政策や光通信インフラ整備が進められており、特に医療・研究用途での導入が増加しています。
アジア太平洋地域では、中国が世界市場を牽引しています。中国国内では需要拡大とともに製造基盤の整備が進み、コスト競争力のある製品供給が可能となっています。さらに日本、韓国、インドなどでも医療・産業分野での応用が広がり、技術革新が活発です。南米や中東・アフリカ地域も、通信およびエネルギー分野の発展に伴い潜在的な需要が増加しています。
________________________________________
■ 市場構成と分析手法
レポートでは、ポリマー被覆ファイバ市場を総合的に分析するために、以下の観点から評価しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
販売量、売上高、市場シェアを算出し、タイプ別（硬質ポリマー被覆ファイバ、その他）および用途別（照明、光線治療、センサー、その他）に分類しています。
2. 産業分析
政策、技術革新、消費者需要、環境要件などの外的要因を考慮し、業界全体の成長動向を把握しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポリマー被覆ファイバの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ポリマー被覆ファイバのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のポリマー被覆ファイバ市場は2023年に数億ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と予想されています。ポリマー被覆ファイバは、光通信、医療、センサー技術、照明分野などで広く利用されており、軽量性・柔軟性・高い光伝達効率を兼ね備えた素材として注目されています。
本市場は産業チェーン全体にわたり、製造技術、特許動向、応用範囲、地域別市場の構造、主要企業の戦略的展開などが包括的に分析されています。特に硬質ポリマー被覆ファイバが市場を主導しており、照明用途および光線治療（フォトダイナミックセラピー）における採用が増加しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
ポリマー被覆ファイバは、光ファイバーの一種であり、コア部分を覆うクラッド層にポリマー素材を用いた構造を持ちます。この構造により、軽量化と耐久性の両立が可能となり、従来のガラスファイバーに比べて取り扱いやすく、衝撃に強い特性を有しています。
主な用途は、医療用レーザー機器、産業用センサー、ディスプレイ照明、航空宇宙分野など多岐にわたります。特に医療分野では、光線治療装置や内視鏡照明システムにおける使用が拡大しており、患者負担を軽減する先端医療技術として注目されています。また、通信機器向けにも研究が進み、データ伝送の高効率化に貢献しています。
市場成長の要因としては、光通信の需要増加、医療機器の高性能化、エネルギー効率の改善、環境対応型素材へのシフトなどが挙げられます。一方で、製造コストの高さや高純度ポリマーの供給制約が課題となっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定した成長を維持しています。両地域では政府による医療技術支援政策や光通信インフラ整備が進められており、特に医療・研究用途での導入が増加しています。
アジア太平洋地域では、中国が世界市場を牽引しています。中国国内では需要拡大とともに製造基盤の整備が進み、コスト競争力のある製品供給が可能となっています。さらに日本、韓国、インドなどでも医療・産業分野での応用が広がり、技術革新が活発です。南米や中東・アフリカ地域も、通信およびエネルギー分野の発展に伴い潜在的な需要が増加しています。
________________________________________
■ 市場構成と分析手法
レポートでは、ポリマー被覆ファイバ市場を総合的に分析するために、以下の観点から評価しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
販売量、売上高、市場シェアを算出し、タイプ別（硬質ポリマー被覆ファイバ、その他）および用途別（照明、光線治療、センサー、その他）に分類しています。
2. 産業分析
政策、技術革新、消費者需要、環境要件などの外的要因を考慮し、業界全体の成長動向を把握しています。