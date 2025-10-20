レポートオーシャン株式会社プレスリリース :体外受精機器および消耗品市場は革新的な生殖医療ソリューションと世界的な不妊治療クリニック拡大を背景に、2033年までに137億米ドルに達すると予測されている
体外受精機器および消耗品市場は、2024年のUS$2.6億から2033年にはUS$13.7億に達すると予測され、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）18.4％で拡大すると見込まれています。IVFは、不妊治療や遺伝的課題への対応として広く利用されており、成熟した卵子を採取し、体外で精子と受精させた後、発育した胚を子宮に戻すことで妊娠を促します。このプロセスは、自然妊娠が困難な個人やカップルに対して有効な治療手段となっています。
市場成長の主な要因：不妊率の上昇
不妊症は世界的な健康課題であり、成人の約6人に1人が一生のうちに不妊を経験しています。世界保健機関（WHO）の報告によれば、成人人口の約17.5％が不妊の影響を受けており、高所得国でも低・中所得国でも類似の有病率が報告されています。この不妊率の上昇は、IVFや卵子凍結などの生殖補助治療の需要を増加させており、晩婚化や加齢に伴う生殖能力の低下も市場成長の追い風となっています。
市場課題：高額な治療費と潜在的リスク
IVF治療は高額であり、1サイクルあたりUSD15,000～30,000とされる費用は、医療施設や個々の薬剤ニーズにより変動します。さらに、治療に関連する健康リスクも市場成長の障壁となっています。妊娠高血圧症、妊娠糖尿病、早産などのリスクが存在し、慢性高血圧は妊娠20週までに診断されるケースもあります。これらの課題に対応し、安全かつアクセスしやすい治療環境を整備することが求められます。
市場トレンド：IVFにおける人工知能の導入
生殖医療分野における人工知能（AI）の導入は、IVFクリニックの運営効率や成功率の向上に貢献しています。高解像度の画像解析により胚の品質評価が可能となり、胚の選択精度が向上します。また、AIによる自動化により、胚評価、精子・卵子の凍結保存、品質管理などの手間のかかる作業が効率化され、患者・スタッフの安全性向上や治療標準化にも寄与しています。
製品別市場洞察
2024年には、IVFプロセスに不可欠なアクセサリー・消耗品セグメントが市場をリードしています。これには卵子採取、精子分析、配偶子処理などが含まれます。一方で、技術革新と高度な治療ニーズの高まりにより、IVF機器セグメントは予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。
主要な企業:
● Cook Group
● Cooper Companies, Inc.
● Genea Limited
● Fujifilm Holdings Corporation
● Hamilton Thorne Ltd.
● Vitrolife AB
● Esco Micro Pte. Ltd.
● Nidacon International AB
● Kitazato Corporation
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
技術別市場洞察
2024年には、鮮度胚（Fresh Embryo）体外受精機器および消耗品市場を支配しています。これは、高い妊娠成功率、単一胚移植へのシフト、培養液・技術の進歩が背景です。将来的には、凍結胚（Frozen Embryo）IVFが最も高い成長率を示す見込みです。凍結胚移植は利便性が高く、妊娠結果の改善や合併症リスク低減などの利点が認識され、需要が拡大しています。
利用者別市場洞察
世界的に、2024年体外受精機器および消耗品市場では、熟練した医療専門家と高度な検査施設を備える不妊治療クリニックが最大のシェアを占めています。ART（生殖補助技術）への受容度の向上と包括的治療サービスを提供するクリニックの重要性が、予測期間中の市場成長をさらに押し上げています。
