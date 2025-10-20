ハリウッドのキャスティングディレクター、エイプリル・ウェブスター氏とLBタレントエージェンシーのジャッキー・ルイス氏が「バーナード・ヒラー東京マスタークラス」にZoomで特別参加
Frogmilk合同会社（所在地：東京都練馬区、代表社員：ウォーターズ・グラント・アレキサンダー、以下「Frogmilk」）は、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）に開催される「バーナード・ヒラー アクティング＆パフォーマンス・マスタークラス東京」において、特別ゲストとしてハリウッドを代表するキャスティングディレクター エイプリル・ウェブスター氏、およびロサンゼルスのLBタレントエージェンシーを率いるエージェントのジャッキー・ルイス氏がZoomを通じて特別参加することをお知らせいたします。本イベントにおいて、Frogmilkは企画・制作協力会社として参画しています。
選抜された参加者は、ハリウッドの第一線で活躍する業界関係者の前で演技を披露できる貴重な機会を得ます。
東京の俳優にとっての貴重なチャンス
エイプリル・ウェブスター氏は『スター・ウォーズ』『スター・トレック』『ミッション：インポッシブル』『LOST』など、数々の世界的ヒット作品のキャスティングを担当した人物として知られています。
ジャッキー・ルイス氏はLBタレントエージェンシーにて多様な俳優を担当し、映画、テレビ、配信プラットフォームにおけるキャリアをサポートしています。
東京マスタークラスでは、プログラムから選抜された優秀な俳優がウェブスター氏とルイス氏の前でシーンを演じ、直接フィードバックを受けるという、ハリウッドのネットワークに直結する機会が提供されます。
主催者コメント
「これは東京の俳優にとって、キャリアの軌道を変える可能性を持つ二人に直接見てもらえるだけでなく、そのチャンスを最大限に活かすための本格的なトレーニングを受けられる、極めて貴重な機会です！」
- マライ・アニス（主催者・プロデューサー）
イベント概要
・ウェルカムパーティー & VIPミート＆グリート：2025年10月30日（木）
・マスタークラス開催日：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）
・特別ゲスト：エイプリル・ウェブスター（キャスティングディレクター）＆ジャッキー・ルイス（LBタレントエージェンシー）※Zoom参加
特徴：
・バーナード・ヒラーによる集中演技・パフォーマンストレーニング
・動き・感情表現・成功コーチング・シーンスタディ
・日英同時通訳
・国際的な業界関係者とのネットワーキング
・選抜俳優がウェブスター氏とルイス氏の前で演技披露
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332083&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332083&id=bodyimage2】
バーナード・ヒラーについて
バーナード・ヒラーは、ハリウッドを代表する国際的な演技コーチ、スピーカー、作家です。彼の生徒には世界中の受賞俳優、歌手、パフォーマーが含まれます。革新的な指導法で知られるヒラー氏は、26か国以上で教鞭をとり、芸術性とキャリア戦略を結びつけ、才能ある人材が世界で最も競争の激しい市場に進出する手助けをしてきました。
Frogmilk合同会社について
Frogmilk合同会社は、東京を拠点に映画・テレビ・音楽・舞台など多分野における国際的な制作支援、キャスティング、イベント企画・運営を行うクリエイティブプロダクションです。
本イベントでは企画・制作協力会社として、国内外のアーティストをつなぐプロジェクトを推進しています。
公式ウェブサイト： https://www.frogmilk.jp/
参加登録・報道関係お問い合わせ
参加登録、プレスパス、取材依頼に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
担当者：長倉
メール：keiri@frogmilk.jp
取材写真・素材提供について
バーナード・ヒラー氏およびイベントの写真素材は、報道機関向けにご提供可能です。ご希望の方は上記メールまでお問い合わせください。
配信元企業：Frogmilk合同会社
