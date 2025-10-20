FJD AT1農機自動操舵システムユーザー限定：最新モデル「FJD AT2／AT2 MAX」特別価格キャンペーンを開始〔先着200台・2026年1月31日（土）まで〕

株式会社セキド

最先端技術の導入で業務効率化を支援する株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、FJDynamics（エフジェイダイナミクス、以下FJD）の「FJD AT1 農機自動操舵システム」をお使いの方向けに、最新モデル「FJD AT2／AT2 MAX」を最大22万円OFFの特別価格で導入できるキャンペーンを開始いたします（先着200台、2026年1月31日〈土〉まで）。

AT1で培った運用はそのままに、AT2世代では画面サイズ・視認性・操作レスポンス・反転動作の扱いやすさが進化。直進精度は従来同等（±2.5cm）を維持しながら、分割表示による情報把握のしやすさやUIのキビキビした操作感により、やり直しや画面切替の手間を抑え、現場での作業テンポと再現性を高めます。

FJDパイオニア特典祭！AT1→AT2／AT2 MAX買替キャンペーン 概要

FJD AT1をお使いの方限定で、最新世代「FJD AT2／AT2 MAX」を特別価格で導入できる機会です。

AT2 ：935,000円→715,000円［ 220,000円OFF ］（税込）

AT2 MAX：1,089,000円→880,000円［ 209,000円OFF ］（税込）

導入コストを抑えながら、作業ムラの低減・燃料と人件費の抑制・長時間作業の再現性向上を同時に実現できます。

募集期間： 2025年10月17日（金）～2026年1月31日（土）

募集台数： 先着200台（予定数に達し次第終了）

対象製品：

・FJD AT2 農機自動操舵システム

通常価格：935,000円

→特別価格：715,000円［220,000円OFF］

（税込）

https://sekido-rc.com/?pid=188943804

・FJD AT2 MAX 農機自動操舵システム

通常価格：1,089,000円

→特別価格：880,000円［209,000円OFF］

（税込）

https://sekido-rc.com/?pid=188943808

※別途、取付・サポート手数料、通信料などが発生します。

対象者 ： これまでにFJD販売代理店より「FJD AT1 農機自動操舵システム」を購入された方

申込み ： 下記のフォームよりお問い合わせください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/d137efc0341211

AT2／AT2 MAXへの主な買い替えメリット

［見やすさアップ］

AT2は10.1インチ、AT2 MAXは12.1インチの大画面。

地図・ガイダンスの分割表示で、切替回数を削減。高速作業時も情報を見失いにくい。

［操作がキビキビ］

UI応答と描画が向上。

ライン選択や補正確認、モード遷移がワンテンポ早く、反復作業中のストレスを低減。

［自動化の扱いやすさ］

自動Uターン／AUXターンの設定手順が洗練。長尺圃場でも反転の再現性とテンポを維持しやすい。

［拡張性・将来性］

ISOBUS対応で作業機連携が強化。

OTA（オンラインアップデート）で機能追加・改善を受け取りやすい。

［精度運用の選択肢］

RTKで誤差±2.5 cm運用は継続しつつ、環境に応じた補正方式の選択肢が拡大。

圃場の通信事情に合わせて最適化しやすい。

［起動～作業までがスムーズ］

立ち上げから誘導開始までの一連の操作が短縮。途切れないテンポで作業に入れる。

AT1運用の“どこ”がAT2／AT2 MAXで楽になりますか？

「画面が小さく追いにくい」→ 大画面・分割表示で視線移動と切替のロスを削減。

「反転設定やモード操作が煩雑」→ UIの整理で反復作業の再現性が向上。

「通信が不安定な圃場がある」→ 補正方式の選択肢が広がり、現場事情に合わせた安定運用が可能。

FJD AT2／AT2 MAX 農機自動操舵システムとは

FJD AT2 農機自動操舵システムは、FJDynamics（エフジェイディーダイナミクス）社が開発した、農業用トラクターなどの作業機に後付け可能な自動操舵システムです。国内外を問わず、新旧さまざまなメーカーの農機に対応しています。GPSやRTK（リアルタイムキネマティック）測位技術を活用することで、誤差±2.5cmという高精度な直進走行を実現。作業ムラの減少や作業時間の短縮など、省力化・効率化をサポートします。

発売からわずか5年で、世界累計12万台以上を販売。高い信頼性と実績を誇ります。

対応農機： トラクター、田植機、乗用管理機など（ハンドル付きの車両が対象）

対応作業： 耕起／代かき／播種／施肥／除草／収穫など

操作速度： 0.1～26km/h、直進・反復作業で±2.5cmの高精度を実現

主な構成： 視認性に優れた10.1インチタッチパネルのコントローラー、電動ステアリング、

GNSS受信機

機能 ： Uターン、AUXターン、ISOBUS対応、圃場管理、傾斜補正

▼より詳しい製品情報・FAQはこちら▼

FJD AT2 製品詳細：https://sekido-rc.com/?pid=188943804

FJD AT2 MAX 製品詳細：https://sekido-rc.com/?pid=188943808

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手 DJI社の日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキド 農業用ドローン相談窓口］

セキド 春日部営業所

埼玉県春日部市神間872

TEL：048-797-6899

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/214485cd250199

https://sekidocorp.com/agric/



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00