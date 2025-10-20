FJD AT1農機自動操舵システムユーザー限定：最新モデル「FJD AT2／AT2 MAX」特別価格キャンペーンを開始〔先着200台・2026年1月31日（土）まで〕

株式会社セキド

最先端技術の導入で業務効率化を支援する株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、FJDynamics（エフジェイダイナミクス、以下FJD）の「FJD AT1 農機自動操舵システム」をお使いの方向けに、最新モデル「FJD AT2／AT2 MAX」を最大22万円OFFの特別価格で導入できるキャンペーンを開始いたします（先着200台、2026年1月31日〈土〉まで）。


AT1で培った運用はそのままに、AT2世代では画面サイズ・視認性・操作レスポンス・反転動作の扱いやすさが進化。直進精度は従来同等（±2.5cm）を維持しながら、分割表示による情報把握のしやすさやUIのキビキビした操作感により、やり直しや画面切替の手間を抑え、現場での作業テンポと再現性を高めます。





FJDパイオニア特典祭！AT1→AT2／AT2 MAX買替キャンペーン　概要


FJD AT1をお使いの方限定で、最新世代「FJD AT2／AT2 MAX」を特別価格で導入できる機会です。



　AT2　　　：935,000円→715,000円［ 220,000円OFF ］（税込）


　AT2 MAX：1,089,000円→880,000円［ 209,000円OFF ］（税込）



導入コストを抑えながら、作業ムラの低減・燃料と人件費の抑制・長時間作業の再現性向上を同時に実現できます。




募集期間：　2025年10月17日（金）～2026年1月31日（土）



募集台数：　先着200台（予定数に達し次第終了）



対象製品：


・FJD AT2 農機自動操舵システム


　通常価格：935,000円


　→特別価格：715,000円［220,000円OFF］　　


　（税込）


　https://sekido-rc.com/?pid=188943804






・FJD AT2 MAX 農機自動操舵システム


　通常価格：1,089,000円


　→特別価格：880,000円［209,000円OFF］


　（税込）


　https://sekido-rc.com/?pid=188943808






　※別途、取付・サポート手数料、通信料などが発生します。　



対象者　：　これまでにFJD販売代理店より「FJD AT1 農機自動操舵システム」を購入された方



申込み　：　下記のフォームよりお問い合わせください。


　　　　　　https://pro.form-mailer.jp/fms/d137efc0341211


AT2／AT2 MAXへの主な買い替えメリット


［見やすさアップ］


　AT2は10.1インチ、AT2 MAXは12.1インチの大画面。


　地図・ガイダンスの分割表示で、切替回数を削減。高速作業時も情報を見失いにくい。


［操作がキビキビ］


　UI応答と描画が向上。


　ライン選択や補正確認、モード遷移がワンテンポ早く、反復作業中のストレスを低減。


［自動化の扱いやすさ］


　自動Uターン／AUXターンの設定手順が洗練。長尺圃場でも反転の再現性とテンポを維持しやすい。


［拡張性・将来性］


　ISOBUS対応で作業機連携が強化。


　OTA（オンラインアップデート）で機能追加・改善を受け取りやすい。


［精度運用の選択肢］


　RTKで誤差±2.5 cm運用は継続しつつ、環境に応じた補正方式の選択肢が拡大。


　圃場の通信事情に合わせて最適化しやすい。


［起動～作業までがスムーズ］


　立ち上げから誘導開始までの一連の操作が短縮。途切れないテンポで作業に入れる。


AT1運用の“どこ”がAT2／AT2 MAXで楽になりますか？

　「画面が小さく追いにくい」→ 大画面・分割表示で視線移動と切替のロスを削減。


　「反転設定やモード操作が煩雑」→ UIの整理で反復作業の再現性が向上。


　「通信が不安定な圃場がある」→ 補正方式の選択肢が広がり、現場事情に合わせた安定運用が可能。


FJD AT2／AT2 MAX 農機自動操舵システムとは




FJD AT2 農機自動操舵システムは、FJDynamics（エフジェイディーダイナミクス）社が開発した、農業用トラクターなどの作業機に後付け可能な自動操舵システムです。国内外を問わず、新旧さまざまなメーカーの農機に対応しています。GPSやRTK（リアルタイムキネマティック）測位技術を活用することで、誤差±2.5cmという高精度な直進走行を実現。作業ムラの減少や作業時間の短縮など、省力化・効率化をサポートします。


発売からわずか5年で、世界累計12万台以上を販売。高い信頼性と実績を誇ります。



対応農機：　トラクター、田植機、乗用管理機など（ハンドル付きの車両が対象）


対応作業：　耕起／代かき／播種／施肥／除草／収穫など


操作速度：　0.1～26km/h、直進・反復作業で±2.5cmの高精度を実現


主な構成：　視認性に優れた10.1インチタッチパネルのコントローラー、電動ステアリング、


　　　　　　GNSS受信機


機能　　：　Uターン、AUXターン、ISOBUS対応、圃場管理、傾斜補正



▼より詳しい製品情報・FAQはこちら▼


　FJD AT2 製品詳細：https://sekido-rc.com/?pid=188943804


　FJD AT2 MAX 製品詳細：https://sekido-rc.com/?pid=188943808



【セキドについて】
これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。
これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

［セキド 農業用ドローン相談窓口］
　セキド 春日部営業所
　埼玉県春日部市神間872
　TEL：048-797-6899
　お問い合わせフォーム：


　　https://pro.form-mailer.jp/fms/214485cd250199
　https://sekidocorp.com/agric/

［セキドオンラインストア］
　https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］
　https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］
　https://sekidocorp.com/hakata/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞
お問い合わせフォーム：


　https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
TEL：03-5843-7836　FAX：03-5843-7837


受付時間：平日 11:00～17:00