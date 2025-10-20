やきもののまち・常滑ならではの「見て・買って・体験できる」急須・お茶のイベントが今年も開催！第11回ぶらり常滑急須の里めぐり

愛知県

愛知県常滑市では、やきもの散歩道周辺とセラモール内の、急須と器 いそべにて、11月1日(土)～3日(月祝)に「第11回ぶらり常滑急須の里めぐり」が開催されます。“日本一の急須”と評価されている常滑焼急須の文化を、やきもの散歩道を散策しながら楽しむことができるイベントです。

昨年の様子

常滑焼の急須は、鉄分が多く含まれた土を使用しており、お茶の渋みを吸収して味をまろやかにします。また、ふたと本体のすり合わせの精密さ、注ぎ口の茶切れ、均一な薄さとシンプルで美しいフォルムなど、実用性とデザイン性の両方に優れている点が特徴の、まさに“日本一の急須”です。11回目を迎える本イベントでは、そんな常滑焼の急須作家23名とお茶農家10件が出展。期間中は、急須作家による急須の展示販売や常滑焼の急須・茶器を使用した呈茶や茶席体験、中国の急須製作技法であるパンパン製法と、1960年代まで使われていた手回しロクロを用いた急須づくりの実演など、「見て・買って・体験できる」コンテンツをご用意しています。

この機会に、ぜひ常滑焼急須の魅力を体感してください。

■イベント概要

日程：2025年11月1日(土)～3日(月祝) ※11月３日は急須販売のみ

時間：10時～17時

※終了時刻は各開催場所により異なります

会場：愛知県常滑市 やきもの散歩道周辺ほか

駐車場：常滑市陶磁器会館駐車場(500円/1日)

公式SNS：ぶらり常滑急須の里めぐりInstagram（https://www.instagram.com/kyusunosatomeguri/）