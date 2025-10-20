こだわりの鹿児島県産うなぎを特別価格で！「味の民芸」で10月22日から26日まで『秋の土用 丑の日フェア』を開催

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の『味の民芸』において、2025年10月22日（水）から26日（日）までの5日間、『秋の土用 丑の日フェア』を開催いたします。

今年の秋の土用の丑の日は10月23日の木曜日です。期間中はうなぎメニューを100円引きの特別価格にて販売いたします。是非、味の民芸の「うなぎ」をご賞味下さいませ。

【秋の土用 丑の日フェア概要】

◆開催期間 ： 2025年10月22日（水）～ 26日（日) 5日間

◆販売店舗 ： 全国 味の民芸51店舗

【うなぎメニューのご紹介】

厳選した鹿児島県産のうなぎを使用し、1尾ずつ丁寧にこだわりのたれを使用し、「ふっくら」「香ばしく」仕上げております。

また、山椒にもこだわり、国産の厳選した山椒をミルにてご提供。卓上にて「挽き立て」を味わう事ができます。清涼感ある山椒は「うなぎ」のうま味を更に引き立てます。

鹿児島県産うなぎを1尾使用しております鹿児島県産うなぎ一尾の「うな重」 みそ汁付き

通常価格3,950円 ⇒ 特別価格3,850円

お持ち帰りうな重も人気です。

※お持ち帰りはみそ汁・漬物はつきません

民芸自慢の「手延べうどん」が付いたセットメニュー鹿児島県産うなぎ一尾の「うな重セット」

通常価格4,090円 ⇒ 特別価格3,990円

うな重と手延べうどん、酢の物が付いたセットメニューです。

民芸自家製「茶わん蒸し」「お刺身」がついた贅沢なセット鹿児島県産うなぎ一尾の「うな重和定食」

通常価格4,250円 ⇒ 特別価格4,150円

純和鶏と翡翠銀杏が入った「茶わん蒸し」、「まぐろのお刺身」が付いた贅沢なセットメニューです。

民芸の茶わん蒸しは店舗で毎日引いている無添加の「白だし」をベースに作成しております。

【味の民芸について】

関東地方を中心に、西は岡山まで全国51店舗を展開する、和食麺処レストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【手延べうどんの特徴】

落ち着いた「和」空間でお食事が楽しめます

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はツルツルとしており、喉越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長である事から、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【出汁とつゆへのこだわり】

手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』を作成しております。

【サステナビリティの取り組みについて】

毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

ホームページ http://www.ajino-mingei.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/ajinomingeitenobe/